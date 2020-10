Skrb vzbujajoče razkritje Kacina: nas spet čaka omejevanje gibanja?

Slavna igralka izgublja bitko z rakom: z videom se bo poslovila od bližnjih

Shannen Doherty so zdravniki postavili najslabšo možno diagnozo, četrti stadij raka dojk, metastaze pa so se sedaj razširile tudi v hrbtenico. Njeno stanje je kritično in njeni bližnji so povedali, da bije zadnjo bitko. Najbolj črne napovedi so, da ne bo dočakala niti leta 2021. Prvič so ji raka diagnosticirali pred petimi leti. Takrat je bolezen uspešno premagala in začela je živeti