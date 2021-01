Zasavskim staršem je dovolj: to so napisali Janši, oglasila se je tudi ministrica

Oglasila se je ministrica

Po včerajšnjem protestu v Trbovljah in današnjem v Kopru, na katerih so starši in otroci zahtevali odprtje šol v zasavski in obalno-kraški regiji, so v Zasavju ustanovili tudi civilno iniciativo Zasavski starši za odprte in varne šole. V javnem pozivu so od premierjazahtevali, da se takoj spet odprejo šole in vrtci.Opozorili so, da so slovenske šole zaprte najdlje v Evropi, da šola ni le izobraževalna ustanova, temveč tudi prostor, »​ki ponuja socialni razvoj, je prevečkrat tudi priložnost za edini dnevni obrok, varno zavetje pred revščino ali psihičnim, fizični in spolnim nasiljem.« Poudarili so tudi problematiko šolanja na daljavo, na prekomerne obremenitve pedagoških delavcev.»Navkljub javnozdravstvenim izzivom je zaprtje šol torej radikalen in zadnji ukrep, saj pod vprašaj postavlja psihofizično zdravje in razvoj celotne generacije in vzdržnost javnega izobraževalnega sistema. Da pa je zaprtje v času epidemije nepotrebno tudi v očeh epidemiološke stroke - da torej ne prinaša večjih negativnih učinkov na širjenje epidemije - pričajo tudi njene analize in pozivi,« so zapisali.Opozorili so še, da zasavska regija tradicionalno izstopa po negativnih statistikah; v številu brezposelnih, okoljski dotrajanosti, življenjem pod pragom revščine, duševnem zdravju, samomorih... »Epidemija je do Zasavja neizprosna, saj neljube statistike in stiske merljivo poglablja. Neutemeljeni ukrepi dolgotrajnega zaprtja šol ter nejasna vladna komunikacija, njeno izključevanje strokovnih institucij in neupoštevanje njihovih smernic so za nas toliko bolj nesprejemljivi!«Od Janše oz. slovenske vlade so zahtevali tri stvari: da poskrbi za takojšnje varno in trajno odprtje šol in vrtcev v Zasavju (in drugih regijah, ne glede na stopnjo ogroženosti), da v proces sprejemanja odločitev o ukrepih za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom vključi predstavnike epidemiološke stroke in - v delu, ki se neposredno nanaša na šolski sistem – tudi predstavnike staršev in pedagoških delavcev, ter še, da izobraževalnim ustanovam prioritetno ponudi vso potrebno strokovno, finančno, kadrovsko ter infrastrukturno podporo in okrepitev za premagovanje posledic njihovega dolgotrajnega zaprtja.Se je po današnjem protestnem shodu v Kopru oglasila tudi ministricain na Twitterju zapisala: »Vsi si želimo, da se šole odprejo. Prva realnost ta hip pa je še vedno virus. Ta je žal še vedno med nami in zato le omejeno dovoli varno odprte šole.«