Jeza narašča: protestirali so v Trbovljah, jutri v Kopru

Zbrali se bodo na semedelski promenadi. FOTO: Facebook

Okoli 200 Zasavcev je danes na stopnicah pri Delavskemu domu v Trbovljah pripravilo protest zaradi napovedanega zapiranja šol v ponedeljek. Protest je bil v prvi vrsti namenjen klicu k razumu glede otrok. Tako je bila edina današnja zahteva protestnikov, da se šole odprejo, je skupina občanov zapisala na družbenem omrežju facebook.Navedli so tudi, da so proti vsem nesorazmernim in neživljenjskim ukrepom. Na protestu so vzklikali: »Šole ne damo.« Na transparentih, ki so jih prinesli protestniki, je med drugim pisalo: »Mi nismo ovce, da imate nas za norce. Vse šole, vrtce in športne objekte odpret, računalnike doma zapret.«»A glede na to, kaj vse počne ta vlada, kakšna merila pri tem uporablja, kako se odziva na pandemijo in obenem ruši vse, kar je še demokratičnega, bi lahko proti temu režimu protestirali vsak dan in celo po večkrat,« je še zapisala skupina občanov. Ena izmed protestnic je besno dejala: »Dovolj je! Otrokom so vzeli otroštvo, posledice bodo katastrofalne.«Predsednica sveta staršev Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savije danes za STA povedala, da bodo v ponedeljek v znak protesta o ponovnem zapiranju šola na prag šolskega vhoda med 7. in 10. uro položili šolske torbe. Na ta način želijo sporočiti, da si njihovi otroci zaslužijo znanje.Protest staršev in otrok proti zapiranju šol je napovedan tudi za nedeljo na semedelski promenadi v Kopru.Potem ko se je v tem tednu pouk za prvo triado osnovne šole v devetih regijah, med njimi v obalno-kraški in zasavski regiji, začel v torek, je v četrtek vlada med drugim odločila, da se zaradi slabšanja epidemiološke slike šole s ponedeljkom v teh dveh regijah šole spet zaprejo.