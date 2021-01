V Kopru doni: Odprite šole

Želijo si, da se konča »To ni vstaja, to ni revolucija. To je boj za osnovne pravice nas vseh, še posebej naših otrok. Danes smo tu, da odločno rečemo 'ne' nadaljnjemu uničevanju prihodnosti naših otrok,« je poudaril eden od staršev.



Kot je navedel, bo zaprtje šol imelo dolgoročno zelo slabe posledice tako za otroke kot tudi družine, zato je po njegovem »skrajni čas, da se to konča, da epidemija postane zdravstveno vprašanje, ne pa politično«.



Otroci sami so po večini poudarili, kako pogrešajo pouk v šoli. »Lepše je delati v šoli kot doma,« je povedal eden od učencev, drugi pa je pristavil, da jim poleg tega tudi primanjkuje znanja, saj dobivajo manj snovi. Ena od prisotnih deklic pa je poudarila, da bi rada spet šla v šolo, ker se tam »zabavamo, delamo vse, kar želimo«.



STA

Po sobotnem shodu in protestu v Trbovljah se je danes množica nezadovoljnih staršev in učencev zbrala v Kopru . Na protestnem shodu s transparenti pozivajo k odprtju šol za vse. Na shodu se je kljub slabemu vremenu zbralo več sto ljudi.»Zelo pogrešam sošolce«, »Za normalno šolanje v šoli«, »Zaprite parlament, ne pa šole!«, »Šole morajo biti odprte. Dovolj! Zoom odpade«, »Kompa nočmo, v šolo hočmo«, so le nekateri izmed napisov, ki so jih nosili protestniki danes na koprski promenadi. Po promenadi je donelo vzklikanje »Odprite šole!«. Podoben protest naj bi se odvijal tudi pred osnovno šolo v Hrpeljah.V ponedeljek se zaradi poslabšanja epidemiološke slike Obalno-kraška in Zasavska regija, ki sta že bili med rdečimi, vračata med črne. To pomeni, da se bodo učenci po štirih dneh šolanja v šolskih klopeh znova šolali na daljavo. Poleg omenjenih se na daljavo in od doma šolajo še učenci iz Goriške, Jugozahodne in Posavske regije.Na sobotno poročanje medijev s shoda v Trbovljah se je odzval tudi predsednik vlade, ki je na twitterju zapisal: »Nerazumno in nevarno izkoriščanje otrok v politične namene v času epidemije. Poleg tega še nezakonit shod. Ravno zaradi take neodgovornosti se stanje v posamičnih regijah poslabšuje namesto obratno.«