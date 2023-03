Zakopano v plazu je našel naš najmanjši reševalni pes (FOTO)

V čudovitem sončnem vremenu se je minulo soboto že zgodaj dopoldne kar 70 gorskih reševalcev iz Slovenije in sosednje Avstrije borilo s časom in izpod snežnega plazu na planini Korošica v Karavankah izkopavalo zasute in močno poškodovane planince.

Nesrečo so uprizorili pod Hajnževim sedlom na severni strani grebena Košute, kjer se Veliki vrh v previsnih stenah spušča v dolino in je v tem času še prava zima. Takšna, ki riše nasmeške pri turnih smučarjih, v soboto pa jih je tudi pri vseh sodelujočih gorskih reševalcih, saj na srečo ni šlo za nesrečo, ampak za prikazno vajo reševanja zasutih v snežnem plazu s pomočjo helikopterja.

Ker vsaka minuta šteje, so hitro odkopavali zasutega.

»Treniramo, da bo takrat, ko gre zares, vse potekalo usklajeno, učinkovito in najboljše za tiste, ki pomoč nujno potrebujejo, saj v gorskih nesrečah, posebno v snežnem plazu, šteje vsaka minuta,« poudarjajo na Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS).

Ponesrečenka je imela zlomljeno medenico, zato so jo morali previdno izvleči iz snežne luknje.

Na vaji so se domačim reševalcem iz društva GRS Tržič pridružili še s postaj GRS Jezersko in Radovljica, pa tudi čezmejni gorski reševalci iz Borovelj in Železne Kaple ter posadki helikopterja Slovenske vojske in Letalske policijske enote. Poleg njih pa tudi nekaj vodnikov s psi, izšolanimi za iskanje iz plazu.

Tržiški gorski reševalec Blaž Belhar s Kjujem, najmanjšim slovenskim reševalnim psom.

»Snežni plaz pod Korošico! Več zasutih!« se je iz pozivnikov gorskih reševalcev slišalo v soboto zjutraj, ko smo se po poledeneli poti s prelaza Ljubelj vzpenjali proti uro hoda oddaljeni planini Korošica.

Najmanjši slovenski reševalni pes, sedemletni Kju, je bil eden od velikih junakov dneva.

Ne predstavljam si, kako mrzlo mora biti tistemu, ki je v resnici zasut.

»Takšne vaje so zelo pomembne za GRZS. Na njih preverimo odzivnost in pripravljenost naših gorskih reševalcev, tokrat pa vadimo na obmejnem območju in morajo sodelovati gorski reševalci iz obeh držav. Pri tem moramo ravnati po posebnih protokolih, saj gre za dva zračna prostora, v katerih se gibljejo helikopterji. Zagotovo so prav nesreče v plazu tiste, ko je odzivni čas najbolj pomemben, in tu res štejejo minute. Gre za zelo kompleksno in zahtevno reševanje, pri katerem eno GRS-društvo ni dovolj, ampak morajo sodelovati tudi sosednja,« nam je pred začetkom povedal predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) Gregor Dolinar.

Mali veliki junak

Nato se je iz doline zaslišalo hrumenje helikopterja Letalske policijske enote. Nekaj časa je poletaval nad plazovino in s posebno helikoptersko plazovno žolno iskal signal žoln, zasutih v plazu. Helikopter Slovenske vojske pa je večkrat pripeljal reševalno opremo, gorske reševalce in vodnike s psi.

Na vaji je sodelovalo 70 gorskih reševalcev iz GRS Tržič, Jezersko in Radovljica ter iz GRS Borovlje in Železna Kapla.

Med njimi je bil tudi verjetno najmanjši reševalni pes v Sloveniji, sedemletni Kju pasme parson russell terier. Komaj 35 centimetrov visoki kosmatinec je prava maskota tržiških gorskih reševalcev. Ne le da imata z lastnikom Blažem Belharjem (GRS Tržič) licenco za iskanje v plazu, Kju je usposobljen tudi za iskanje pogrešanih oseb in delo s helikopterjem. To, da velikost pri tem ni niti najmanj pomembna, se je pokazalo, ko je Kjujev smrček odkril zasutega. Reševalci so z lopatami odkopali sneg, kot da bi šlo zares.

Podpredsednik GRZS Klemen Belhar in njegova hči Nali, ki je odigrala ponesrečenko.

Izpod snega se je prikazalo negibno telo ponesrečenke. Medtem ko jo je zdravnik pazljivo oskrbel, saj je imela zlomljeno medenico, so reševalci pripravljali vse potrebno za spust na nosilih in po vrveh na iztek strmine, kjer jo lahko pobere helikopter in jo odpelje v bolnišnico.

Z usposobljenostjo gorskih reševalcev sta bila zelo zadovoljna tudi Gregor Dolinar, predsednik GRZS (levo), in načelnik GRS Tržič Janez Primožič.

Osemnajstletna Nali Belhar, ki je zaigrala ponesrečenko, je hčerka člana GRS Tržič in podpredsednika GRZS Klemna Belharja. Po vaji nam je zaupala, kako je bilo v luknji pod snegom. »Imela sem dovolj prostora in zraka, a bilo je res mrzlo. Pa sem imela debelo spalno vrečo in še podlogo za ležati. Ne predstavljam si, kako mrzlo mora biti tistemu, ki je v resnici zasut. Zato je res zelo pomembno, da reševalci pridejo hitro. Kako sem bila vesela, ko sem zagledala psa, ki me je odkopal iz luknje,« je bila nasmejana dijakinja tretjega letnika gimnazije Kranj in tečajnica Alpinističnega odseka Tržič.

Župan občine Tržič Peter Miklič podpira gorske reševalce.

Pod planino Korošica se je podal tudi župan občine Tržič Peter Miklič in si z zadovoljstvom ogledal vajo gorskih reševalcev. »Na našo gorsko reševalno službo smo lahko zelo ponosni, predvsem na njihovo izjemno dobro pripravljenost. Na občini Tržič jih absolutno podpiramo in jih bomo tudi v prihodnje, saj se zavedamo, kako pomembna je gorska reševalna služba za vso Slovenijo. Upam, da se tega zavedajo tudi na državnem nivoju in da bodo zagotovili dobre razmere oziroma vse, kar potrebujejo gorski reševalci za svoje delovanje,« je dejal.

V soboto so območje pod Hajnževim sedlom večkrat preleteli helikopterji Slovenske vojske in policije.