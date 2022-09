Z dresom svetovnih prvakov do terapij

Ponuditi roko najbolj ranljivim. Otrokom, ki zaradi tega ali onega razloga spoznavajo manj svetle, lahko tudi najtežje in najbolj krute plati življenja, vsaj malce polepšati dan. To vodilo je utripalo v srcu odvetnika Antona Preglja, ki je bil gonilna sila humanitarne ustanove Hiša sonca, prek katere je z dobrodelnimi akcijami mnogim vdahnil novo moč za skok v boljši jutri. A čeprav je njegova nepričakovana smrt letošnje poletje pretresla vse, ki so ga poznali, njegovo poslanstvo – in prek tega tudi Anton – živi naprej. »Ne spominjamo se ga z venci in svečami, ampak tako, da ...