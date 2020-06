Incident na proslavi: znani glasbenik bežal z varovanega območja (VIDEO)

Hoteli preprečiti fizični obračun

Ugotovili dve kršitvi

Alternativna proslava. FOTO: Jože Suhadolnik

Na predvečer današnjega praznika, dneva državnosti, je na Kongresnem trgu v Ljubljani potekala slavnostna proslava, pred tem pa so se nedaleč stran na Prešernovem trgu zbrali protestniki na t. i. antiproslavi. Pričakalo jih je nekaj deset nasprotnikov, mednje pa je stopila policija.Policija je sporočila, da je na Kongresnem trgu in Prešernovem trgu opravljala naloge za vzdrževanje javnega reda in miru, zagotavljala varnost udeležencev protestnih shodov in udeležencev državne proslave, urejala promet in izvajala nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. »Glede na znane okoliščine in pridobljene informacije glede protestov je bilo gibanje na delu Trga republike, Kongresnemu trgu in ulicah neposredno ob Kongresnem trgu omejeno z varovalnimi ograjami,« so sporočili iz PU Ljubljana.Pred 19. uro so se protestniki obeh napovedanih shodov pričeli zbirati na Prešernovem trgu in okolici, kjer se jih je zbralo okoli 3000. Ker so se na trgu zbrali pripadniki različnih skupin, med njimi pa je bilo tudi več zamaskiranih, so policisti fizično zagotavljali ločevanje med obema skupinama, »saj smo pred tem zaznali informacije, da bi lahko med skupinama prišlo do fizičnega obračunavanja. Nekaj pred 20. uro so se nato odpravili proti Slovenski cesti ter med ulicami v centru mesta odšli na Erjavčevo ulico, nato pa do Trga francoske revolucije, kjer so se razšli,« poroča PU Ljubljana.Oba protesta sta potekala mirno, so pa policisti sprotno zaprli več ulic v okolici zaradi zagotovitve varnosti udeležencem. Policisti so pri varovanju shoda opravili 17 postopkov ugotavljanja identitete in ugotovili dve kršitvi zakona o varstvu javnega reda in miru. Nadaljuje pa se zbiranje obvestil glede dogodka in se bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepalo v skladu z zakonodajo.Za zdaj ni znano, ali se ta dogodek nanaša na incident, ki se je zgodil na Kongresnem trgu, ko je reperz megafonom vstopil na varovano območje na Kongresnem trgu, od koder so ga pregnali varnostniki. Med drugim je protestiral proti temu, da je bilo območje proslave močno varovano in da je bil državni vrh ločen od navadnih ljudi.Dogajanje je Zlatko v živo prenašal na facebooku:Kmalu zatem se je oglasil prvak SNS, ki ga na proslavi sicer ni bilo. Zapisal je, da bi morali zaradi incidenta zamenjati celotno varnostno službo in »subverzivne elemente v policiji«, češ da dogodek meče slabo luč na Slovenijo, ki bo naslednje leto predsedovala EU.