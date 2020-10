Zlatko odgovarja Janši: Jaz se nisem dotikal Kurza

Sinoči je na spletnih omrežjih zakrožila fotografija slovenskega glasbenikaki je v oddaji Vikend paket na RTV nosil improvizirano masko , ki mu ni zakrivala predela ust. Nanj se je usul plaz kritik, razburil je celo samega premierjaZlatko se je odzval na našo objavo o tem in zapisal: »Res pa je, da se jaz za razliko od njega 'Kur*a' nisem dotikal.« Priložil je tudi video s srečanja Janše in avstrijskega kanclerja, ki se je zaradi varnostnih priporočil sprva želel pozdraviti le s komolci, a je slovenski premier vztrajal, da si vseeno sežeta v roki. S tem videom je na twitterju tudi odgovoril Janši.Slovenski reper je sicer to luknjičasto masko nosil le med nastopom v oddaji, ko je, ki je bila prav tako gostja, zarepal pesem in jo v njej tudi zbodel zaradi njenega nasprotovanja nošenju maske (nelektorirano): »Sam to ti povem, a je res tak problem, masko gor, razkužit se, čist simpl sistem.«