Volčji Potok bo v znamenju vrtnic

60 metrov bo dolg novi rastlinjak za tropske rastline, kaktuse in eksotične metulje.

Rastlinjak za tropski vrt

O cvetlicah v Volčjem Potoku se lahko poučiš tudi s pametnim telefonom, saj so njihovi opisi dostopni že na digitalnih kodah.

Pozabljene okrasne rastline

Da je hortikultura tudi kultura, v arboretumu ni šala, sploh ne poleti.

Direktor arboretuma Aleš Ocepek pravi, da so pandemijo preživeli v dobri kondiciji.

Digitalizacija

V počastitev predsedovanja Slovenije Svetu EU bodo 1. julija v arboretumu odprli razstavo vrtnic evropskih držav. Izbrane sorte bodo označene z zastavicami, opremljene pa bodo tudi s kodami QR, ki bodo obiskovalcu ob pomoči pametnih telefonov vse do 30. oktobra posredovale informacije o teh vrtnicah. V rožnem vrtu Marije Auersperg Attems lahko s pametnim telefonom v slovenščini ali angleščini prisluhnete štiriminutni zgodbi avdiovodiča o vsaki od rastlin.

Šala, da je hortikultura tudi kultura, bo v prihajajočem poletju v arboretumu v Volčjem Potoku dobila povsem resen pomen. Med cvetočimi rožami, zlasti med stotinami različnih vrtnic, se bo ta krajinski park namreč spremenil v veliko poletno kulturno prizorišče. Poleg številnih cvetličnih razstav bodo v njem priredili več glasbenih koncertov, lutkovnih, gledaliških in filmskih predstav na prostem, rekreativnih delavnic.Kot je na predpoletni novinarski konferenci dejal direktor arboretuma, so kljub koroni in večkratnemu zaprtju parka v preteklem in letošnjem letu pandemijo preživeli v dobri kondiciji. Obisk, še zlasti tistih, ki imajo letne vstopnice ali so kupovali cenejše karte za dvakratni obisk, se je povečal za skoraj 100 odstotkov. Poleg tega imajo na razpolago tudi prostor, ki ponuja veliko več možnosti, kot ga imajo drugi kulturniki.Pandemijo so izkoristili tudi za pripravo številnih tradicionalnih pa tudi novih projektov. Za lažjo pripravo kulturnih prireditev so najprej poskrbeli za priključitev kanalizacije na primarne vode, v izvedbi ali pripravi pa imajo tudi vrsto novosti. Tako bo od glavnega vhoda do stare uprave kmalu urejena nova programska pot, jeseni bodo začeli iskati gostinca, ki bo prihodnje leto prevzel gostinski paviljon sredi parka, ob pristavi bodo zgradili nov, 60 metrov dolg rastlinjak, v katerem bodo uredili tropski vrt, pa prostor za kaktuse in razstave tropskih metuljev: letošnji bodo začeli letati čez 14 dni! Letos bodo zanj pridobili gradbeno dovoljenje, odprli pa naj bi ga prihodnje leto.Razširili bodo še otroško igrišče, ki ga bodo opremili z novimi igrali, teh si najbolj želijo otroci in njihovi starši, saj so v anketi poudarili, da jim ni všeč, da morajo dolgo čakati na sprostitev trampolina, toboganov, žičnic ali plezal; pogrešajo tudi igrala z vodo. Da bi na obsežne travnike privabili še več družin, bodo dinozavrom dodali nekaj novih, na električni vlak pa bo treba še malo počakati, saj lanski razpis ni bil uspešen. Arboretum bo 3. in 4. junija pripravil strokovni posvet, na katerem bodo potencialnim dobaviteljem električnega vlaka za 50 ljudi predstavili natančnejše pogoje, kaj pričakujejo. Ne želijo si namreč kupiti takega, ki ne bi zmogel klančin na krožni trasi. Če bo izbrani ponudnik prestal testne vožnje, bi lahko vlak začel voziti prihodnje leto.Trenutno lahko v parku ponekod vidimo kakšne pozno zasajene sorte tulipanov, do srede junija bodo še cveteli sleči in okrasni luki – slednjih zdaj cveti prek 5000 –, v šotoru pri pristavi bodo do 30. junija na ogled cvetoče hortenzije, na južni strani pristave pa je tudi razstava slik cvetic, kakršne je v 19. stoletju risala groficaoziroma jih je imela na svojem grajskem vrtu. Tam so v okviru evropsko podprtega projekta Cvetlična kultura podeželja na garklju ali garteljcu kot tipičnem slovenskem podeželskem vrtu posadili številne skoraj pozabljene okrasne rastline in začimbe, na primer astre, zajčke, cinije, turške nageljne in ognjiče, v lonce pa vrtnice, kakršne je na tihožitjih upodabljala omenjena grofica. Na ta način bodo poskušali v Volčjem Potoku in na gradu Bogenšperk kot sopartnerjem projekta oživiti stare sortimente rastlin z garteljcev. Prirejali bodo razne strokovne delavnice, stare sorte grofičinih rož in grmovnic pa bodo postale tudi del trgovske ponudbe.Vrhunec zgodnjepoletnih cvetličnih razstav bo Vrtnični vikend, na katerem bodo od 11. do 13. junija v različnih delih parka predstavili več kot 1000 različnih sort vrtnic v živo, pa tudi v pristavi, kjer bo že od 4. junija na ogled sodobna intermedijska razstava Vrtnica.Sicer pa se bodo že 12. junija ob 18. uri začeli koncerti v organizaciji Kulturnega doma Franca Bernika iz Domžal. Pod naslovom Mozart v rozariju bodo v počastitev tega slavnega skladatelja pod taktirko umetniškega vodjeizvedli delo z naslovom Figaro na severu. Ob isti uri bosta koncerta še 19. junija in 3. julija, jeseni pa najbrž še septembrski koncert Latino in klasika. Mestni kino Domžale bo med 22. julijem in 28. avgustom predvajal 18 filmskih predstav na prostem (od filmske klasike do spregledanih oskarjevcev in posebnih projekcij), za najmlajše pa Lutkovno gledališče Ljubljana od 25. junija do 3. julija pripravlja 13 lutkovnih predstav dopoldne, popoldne in zvečer.V arboretumu bo v okviru Špasnega poletja med 1. in 17. julijem kar osem od 80 gledaliških predstav na prostem, kolikor jih po 12 lokacijah po vsej Sloveniji za poletje pripravlja Špas teater. Za konec poletja pa bodo 18. septembra pod pokroviteljstvom zavarovalnice Generali izvedli še rekreativno prireditev s 30 vaditelji, imenovano Migi migi dan.