Virus se hitro širi: znano, kdaj nas verjetno čaka četrti val

Inštitut Jožef Stefan (IJS) je objavil novo napoved širjenja epidemije, v kateri ugotavlja, da epidemija narašča in poudarjajo, da bo delta v Sloveniji postala dominantna v drugi polovici julija. Če do sredine avgusta ne bomo dosegli zadostne precepljenosti, se bo najkasneje takrat začel nov, že četrti val epidemije.Rast (še) ni posledica naraščanja deleža delta različice, ampak izbruha virusa med mladimi , starimi od 15 do 24 let, v dveh statističnih regijah - jugozahodne in posavske regije, ocenjujejo na IJS. Ocenjeno reprodukcijsko število je okoli 1,1.Po njihovih ocenah bo različica delta, ki je bolj prenosljiva od drugih različic postala dominantna v drugi polovici julija. »Če se ne bomo do sredine avgusta dovolj precepili, se bo najkasneje takrat začel četrti val epidemije, če se ni že zdaj,« so poudarili in dodali: »Bolj, ko se bomo precepili, lažje in z manj ukrepi ga bomo obvladali«.Pravijo, da je želena precepljenost starejšega prebivalstva 90-odstotna.Različice delta je do 60 odstotkov bolj kužna od trenutno dominantne različice alfa. »Negotovosti ocene so velike, ker še ni dovolj podatkov za Slovenijo (dinamika naraščanja deleža je med drugim odvisna od precepljenosti populacije zaradi različne učinkovitosti cepiv za obe različici). Predpostavili smo, da je bil delež različice delta v 25. tednu 9-odstoten,« ugotavljajo na IJS.Da smo priča hitri eksponentni rasti novo okuženih, ugotavlja tudi ustanovitelj sledilnika, saj je odstotek okužb v enem tednu narasel za 55 odstotkov. »Ali bomo tokrat ukrepali hitreje in bolj učinkovito, ali pa bomo spet čakali, da ekonom loncu odnese pokrov?,« se sprašuje.Medtem v UKC Ljubljana pravtako s številkami potrjujejo, da je na dan 5. julij v primerjavi z lani, letos bistveno slabše. »5. julija 2020 195 aktivnih primerov, 6 hospitaliziranih, 5. julija 2021 407 aktivnih primerov, 58 hospitaliziranih. Ne želimo si ponovitve lanske sezone. Prosimo, obiščite vaše cepilno mesto,« so zapisali.