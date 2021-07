Korona vrača udarec: Drvimo v novi val, kmalu nova zapiranja

Ob svarilih o različici delta za zdaj pri nas število okuženih s koronavirusom ostaja majhno. V torek so v 2104 PCR-testih in 17.150 hitrih testih odkrili 73 novih okužb (3,5 odstotka). To je nekoliko več kot dan prej, ko je bilo primerov 53, delež pa je bil 2,8-odstoten.Aktivnih primerov je 427, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa znaša 20,2.Direktor NIJZje o različici delta povedal: »Situacija je slaba po celem svetu. Drvimo v nov val. Vsi, ki ga spremljamo, na to ves čas opozarjamo. Opravka imamo z bistveno bolj kužnim virusom, kot smo ga imeli v jeseni. Poostriti je treba samozaščitne ukrepe – maske, razkuževanje, zračenje itd.«