Kažipot planetov: Venera bo usmerila našo pozornost na užitke (Suzy)

Naporne aprilske energije bodo počasi izzvenevale, manj bo zapletov in pretresov. Merkur se je obrnil v direktno gibanje, a če se le da, še par dni počakajte s pomembnimi odločitvami in nakupi, nekje do torka, ko bo Venera že v biku, Mars pa v ovnu in bomo veliko bolj odločni.

Venera bo usmerila našo pozornost na užitke in prijetnejše plati življenja. Ukvarjali se bomo s financami, si kupili kaj za dušo, obnavljali garderobo, se razvajali in kaj dobrega pojedli. Mars nam bo dal moč, pogum in motivacijo za nove projekte in cilje. Zelo se nam bo, da smo nehali cepetati na mestu in gremo lahko naprej. Posebno ugoden bo za športnike in vse, ki se boste lotili fizičnega dela, tudi na vrtu. V ponedeljek sicer lahko še čutite nekaj pasivnosti in občutka nemoči, ki bo v torek minil. V sredo naj vas ne vodijo maščevalnost, ljubosumje in posesivnost. Raje se strastno povežite s partnerjem.

Petek, 26. 4. Optimistično in odločno bomo zaključili zadnje obveznosti in se odpravili potešit svojo pustolovsko in raziskovalno žilico na kak potep ali počitnice. Energije boste imeli dovolj, zato hitro pot pod noge!

Sobota, 27. 4. Dopoldne nam bodo slabe novice ali skrbi zasenčile dobro razpoloženje. Predihajte jih. Ne skrbite, preostanek dneva bo prijeten, zato ne ostajajte doma, ampak se kam odpravite skupaj z družino in prijatelji.

Nedelja, 28. 4. Zjutraj ne bodite zaletavi in impulzivni. Posvetite se partnerju in si zastavite prijetne, a realno uresničljive načrte. Ne pretiravajte z dobrotami, ostanite zmerni. Vznesenost nas namreč lahko odnese.

Ponedeljek, 29. 4. Želeli se bomo lotiti dela, a nas bo nekaj ustavljalo, da ne bomo mogli iti v akcijo. Počakajte do jutri. Lahko se izkaže, da je bila vaša presoja napačna. Ker Venera vstopi v bika, si raje kaj dobrega privoščite.

Torek, 30. 4. Mars v ovnu nam bo pognal kri po žilah. Želeli si bomo gibanja, aktivnosti, dela, športa. Če ste doma, bo prava stvar vrtičkanje. Zvečer ne bodite preveč ljubosumni. Predajte se partnerju, razplamtele se bodo strasti.

Sreda, 1. 5. Ves dan nas bo spremljala intenzivna energija. Koristno jo uporabite in ne pustite, da vas preplavijo temna občutja in sumničenje. Zvečer bo čas za druženje, obisk kakšne prireditve, razpravljanje s prijatelji.