Stoletnica Anica je še vedno klena gospa (FOTO)

»To je za vse nas izredni dogodek. In ponosni smo, da je tak dogodek, kot je praznovanje stotega rojstnega dne naše sokrajanke, doletel prav nas. Tudi zato smo gospo Anico Gorjup povabili medse,« je bil počaščen Milan Brecl, predsednik Društva upokojencev Ljubečna, ki je v Domu krajanov na Ljubečni slavljenki priredil manjšo slovesnost.

Predsednik DU Ljubečna Milan Brecl je dejal, da je praznovanje stoletnice krajanke izredni dogodek. FOTO: Mojca Marot

Živa zgodovina

Gorjupova je sicer jubilej praznovala že pred časom, a je bil to čas družinskih praznovanj, zato so ji v krajevni skupnosti slavje pripravili z manjšo zamudo. Anica svojih sto let odlično skriva, le noge je ne nesejo več, zato so jo sin Silvo ter hčerki Branka in Dragica na slavje pospremili na vozičku. Izvedeli smo, da je tudi Branka, ki doma živi z mamo, praznovala okrogli rojstni dan, in to na isti dan kot mama. Jubilantka Anica je rodila štiri otroke, dva sinova in dve hčerki, a je žal eden od sinov že pokojen.

Anica Gorjup v spremstvu otrok FOTO: Mojca Marot

»Anica je tudi za našo skupnost v preteklosti naredila veliko dobrega. Ne nazadnje je bil njen mož pred 48 leti tudi med soustanovitelji našega društva upokojencev na Ljubečni. In nekaj zaslug za to ima tudi Anica, ki je doma skrbela za otroke. Zato tudi ni bilo časa, da bi se redno zaposlila, vse življenje je bila gospodinja,« je še razkril Brecl.

Hrane ni bilo v izobilju, za zajtrk je dostikrat zaužila kar jabolka, ki jih je obirala na sosednjih kmetijah.

Slavljenka je bila vesela številnih čestitk, še posebno se je razveselila župana Matije Kovača, ki ji je podaril šopek rož. »Sto let je res dolga doba, ki si je sam trenutno ne predstavljam. Res pa je svet nekoč drugače funkcioniral kot danes. Ni bilo telefonov in računalnikov, zato je bilo vse bolj umirjeno, marsikaj se je postorilo z lastnimi rokami. Vi ste med sokrajani živa zgodovina in pustili ste sled med ljudmi, ki vas imajo radi in vas obkrožajo še danes,« je slavljenko nagovoril župan in ji zaželel, da bi ji zdravje čim bolje služilo.

Slavljenka Anica nam je zaupala, da je živela zelo skromno, Branka pa je dodala, da je večino življenja hodila delat na sosednje kmetije, da so preživeli. »Hrane ni bilo v izobilju, za zajtrk je dostikrat zaužila kar jabolka, ki jih je obirala na sosednjih kmetijah. Vojno vihro je preživela v Nemčiji, kamor so odpeljali tudi druga mlada dekleta,« nam je povedala.

Povedala je, da je živela zelo skromno. FOTO: Mojca Marot

Silvo je pristavil, da je doma tudi šivala in bila res zelo dobra mama. »Z očetom sta skupaj zgradila hišo tu na Ljubečni, ki je še danes naš topli dom,« je še dejal. Anica ima šest vnukov in devet pravnukov, ki jo radi obiščejo. Za popestritev slavja je s harmoniko poskrbel Štefan Starovasnik, ki se ga je slavljenka prav tako razveselila ter z veseljem z njim in drugimi tudi nazdravila.