Vrtec Ivana Glinška Maribor je že nekaj časa znan po tem, da ne skrbi samo za to, da so njihovi varovanci v dobri oskrbi, temveč jih usmerja v različne dejavnosti, ki jih potem radi pokažejo na prireditvah skozi vse leto. Ena največjih je gala večer, ki so ga letos pripravili v Veliki dvorani SNG Maribor.

»Gre za vrhunec povezovanja umetnosti, solidarnosti in srčnosti,« poudarja ravnateljica Ester Mlaj. Na koncertu je sodelovalo več kot 170 predšolskih otrok in 60 zaposlenih, na odru pa so se jim pridružili še Alenka Godec, Boštjan 6pack Čukur, skupina Leonart ter Neisha.

6pack Čukur je že nastopil na prireditvah vrtca, saj imata z ženo Niko tam hčer Floro. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Neisha je dvignila na noge Veliko dvorano SNG Maribor. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Ravnateljica vrtca Ester Mlaj je gostila ministrico za digitalno preobrazbo dr. Emilijo Stojmenovo Duh in njenega sina Martina. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Posebna nota je bila povezava s humanitarno organizacijo – društvom za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan. »Skupna vizija je združiti moči in ozaveščati ter podpreti družine in otroke, ki se soočajo z izzivi redkih bolezni,« je zaključila Mlajeva.

Leonart so mariborska skupina, ki naježi kožo še Nemariborčanu. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Nastopilo je več kot 170 otrok in 60 zaposlenih Vrtca Ivana Glinška Maribor. FOTO: MP Produkcija/pigac.si