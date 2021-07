Obvezno cepljenje proti covid-19? »Nekatere članice EU že pripravljajo zakonsko podlago«

Vsak, ki si želi, se lahko cepi in tudi izbira cepivo

Do začetka šole precepiti čim več mladih

Pred časom je vladni govorec za covid 19, ki je kasneje to vlogo izpustil iz rok in prevzel koordinacijo cepljenja,napovedal, da bi lahko do sredine leta cepljenih 50 odstotkov prebivalstva Slovenije. Dejstvo, ki velja na današnji dan, kaže, da smo cilj močno zgrešili: po podatkih spletne aplikacije Cepimose.si je z enim odmerkom cepljenih 39 odstotkov prebivalstva, 34 odstotkov pa z obema odmerkoma.​​​Na 1. julij, ko je bila prva polovica leta že za nami, smo na Kabinet predsednika vlade (mimogrede, Kacin je tam zaposlen, njegov uradni naziv pa se glasi državni sekretar, nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper Covid-19) vprašali, kako uspešni smo pri doseganju tega cilja in kdo nosi odgovornost za to, če ga nismo dosegli.V ponedeljek, 6. julija, smo prejeli Kacinov odgovor, ki pravi, da odstotek cepljenih in zaščitenih (imunih) ni tako nizek, tudi primerjalno z ostalimi državami ne: »Upoštevati je potrebno, da imamo tudi veliko prebolelih (več kot 200.000). Če smo pol leta nazaj verjeli, da bo 50-odstotna precepljenost dovolj, nova dognanja žal kažejo, da zaradi številnih novih mutacij, ki se širijo hitreje od prvotne različice, taka precepljenost žal ne bo več dovolj, da premagamo virus.« Kacin pojasnjuje, da je interes za cepljenje največji na začetku, potem raste počasneje: »A ključno je, da interes ostaja in je vsak dan zaščitenih več ljudi. Žal je bilo zanimanje za cepljenje največje ravno v času nezadostnih in nezanesljivih dobav, zato smo morali na mesečni ravni dolgo prilagajati izvedbo strategijo cepljenja, da bi lahko prej zaščitili najbolj ranljive starejše ljudi. Sedaj je cepiv že nekaj časa več kot dovolj in vsak, ki si želi, se lahko cepi in tudi izbira cepivo, s katerim se želi cepiti.«Koordinator cepljenja opozarja, da pandemija še ni zaključena, kar kaže hitra rast okužb na južni polobli: »Žal pa se število potrjenih okužb z različicami delta hitro širi po Evropi, v naši neposredni soseščini in žal tudi pri nas. Cepljenje ostaja edina rešitev za izhod iz te vsesplošne krize. Nekatere države članice EU že pripravljajo zakonsko podlago za obvezno cepljenje, saj moramo delež precepljenih dvigniti precej više, vse tja do 80 odstotkov ali pa celo več.«Upadanje števila novih okužb je pripeljalo do zaželene odprave številnih omejitev, to pa je pri ljudeh, tako Kacin, razširilo lažen občutek, da je epidemija končno za nami, zato je interes za cepljenje hitro padel: »Izkušnje od drugod (VB, Portugalske...) kažejo, da zaradi variant Delta zbolevajo predvsem mladi, ti pa potem okužbo širijo med najbolj ranljivimi skupinami ljudi - necepljenimi starejšimi. Pripravljamo dodatne nujne ukrepe in aktivnosti za pravočasno cepljenje srednješolcev in študentov, pa tudi učencev zadnje triade devetletke, da bi do začetka šolskega leta precepili čim več mladih. V ta namen že uporabljamo cepivo Pfizer-BioNTech, za starost od 12-16 let, še ta mesec pa bo EMA za ta namen registrirala tudi cepivo Moderne. Načrt zaščite šolskega polja bo v kratkem predstavilo MIZŠ,« v odgovorih zapiše Kacin.