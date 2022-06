Hrvaški turistični delavci si manejo roke. Če sklepamo po uvodu v poletno sezono, se jim obeta rekordna dopustniška sezona. Ker je na Hrvaškem vse težje najti dobro namestitev za dobro ceno, se mnogi, ki si to lahko privoščijo, odločijo za nakup nepremičnine. S tem se otresejo vsakoletnih skrbi in vprašanj, kam na dopust. A pri nakupu nepremičnine pri naših sosedih je treba biti še posebno previden. Za nakup nepremičnine na Hrvaškem se odločajo predvsem družine, starejši pari in investicijski kupci. »Slovenski kupci kupujejo vse tipe nepremičnin na Hrvaškem, predvsem pa apartmaje. Sledi...