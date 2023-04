Veganstvo v slovenske vrtce in šole? Ravnatelji so proti

Golobov strateški svet za prehrano razburja slovenske pediatre in tudi ravnatelje slovenskih osnovnih šol. V torek so sprejeli predlog, da bi od septembra dalje slovenske šole in vrtci otrokom ponujali dva jedilnika, poleg mesnega še takšnega, ki bi temeljil na pretežno rastlinski hrani.

Slovenski pediatri so se temu odločno uprli, prepričani so, da to za naše otroke ne bi bilo dobro, temveč celo škodljivo.

Tako kot pediatri so do stališča strateškega sveta kritični tudi ravnatelji osnovnih šol, ki smo jih vprašali za mnenje. »Ne, sem absolutno proti,« je na naše vprašanje, ali je tej ideji naklonjena, odgovorila ravnateljica Osnovne šole Majde Vrhovnik Mateja Urbančič Jelovšek. »Strinjam se s slovenskimi pediatri. Ali se strateški svet zaveda, da smo ena izmed redkih držav EU, ki otrokom omogoča kosilo? In to dobro kosilo za tako ceno, kot je.« S pediatri se strinja tudi Gregor Pečan, ravnatelj Osnovne šole Janka Modra in predsednik združenja ravnateljev in ravnateljic.

Ob dejstvu, da se mnoge slovenske osnovne šole soočajo s kadrovsko stisko v svojih kuhinjah, imajo mnoge tudi prostorske omejitve. »Naš razdeljevalni pult ne bi zmogel nositi dveh menijev, imamo premalo prostora. Poleg tega imamo 30 dietnih obrokov in že to zahteva veliko previdnost. Na kosilu imamo 450 otrok,« pravi Urbančič Jelovškova in na naše vprašanje, ali bi otroci sploh jedli kosilo, ki bi temeljilo na rastlinski prehrani, odgovorila, da dvomi. »Samo primer: kadar je sojin polpet, ga precej otrok zavrne.«

Pečan še doda, da bi sprememba in uvedba dveh menijev prinesla poslabšanje standardov za vse, zato tej ideji ni naklonjen. Na vprašanje, ali bi otroci sploh jedli jedi, ki so pretežno rastlinskega izvora, pa odgovarja, da je to težko reči, saj že zdaj marsikdo ne je zdrave hrane.