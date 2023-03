Tina Gaber v prostorih kabineta premierja Goloba: poglejte, kaj je počela (FOTO)

Na vladnem portalu so objavili novico, da se je državna sekretarka za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud Maksimiljana Polak srečala s predstavniki zagovornikov živali. Sodeč po fotografiji je bilo zagovornikov več, a v sporočilu za javnost so na vladnih straneh poimensko izpostavili le Jadranko Juras, njeno društvo Lajka in njene predloge za učinkovitejše delo in varstvo živali.

Srečanje državne sekretarke Maksimiljane Polak s predstavniki zagovornikov živali. FOTO: Gov.si

Na vladi so morda naredili krivico ostalim neimenovanim gostjam, a po fotografiji sodeč je bila med zagovornicami živali tudi partnerka premierja Roberta Goloba Tina Gaber.

Gabrova je v zadnjih letih večkrat omenila, da obožuje živali, in je v javnosti tudi že opozorila na nepotrebno mučenje. Ne nazadnje je magistrirala na temo veganstva in je tudi sama veganka. Kot je nekoč dejala, spoštuje vsa živa bitja in kot bivša manekenka in vplivnica ne nosi torbic, oblek ali čevljev, narejenih iz živali. V zadnjem mesecu je ljudi pozivala k podpisu peticije Evropa brez krzna in zdi se, da bo na področju boja za pravice živali vse glasnejša. V kratkem je napovedala pogovor s predsednikom vlade na to temo.