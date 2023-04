Golobov strateški svet za prehrano s tem predlogom razburil pediatre

Predlog strateškega sveta za prehrano, ki je predlagal, da bi imeli šolarji možnost izbire rastlinskega oziroma veganskega jedilnika, je naletel na burno reakcijo pediatrov. Ti so prepričani, da ta ne bi imel pozitivnega učinka na zdravje otrok in mladostnikov. Še več, prepričani so, da bi učinek lahko bil celo negativen. Zapisali so, da je odziv pripravljen in usklajen s pediatrično stroko v Sloveniji in da so ga pripravili z namenom zaščite zdravja malčkov, otrok in mladostnikov pred »neutemeljenimi in nestrokovnimi predlogi«.

O spremembah jedilnikov so na strateškem svetu razpravljali v torek in sklenili, da bi predlagana sprememba stopila v veljavo s prihodnjim šolskim letom. N1 ob tem poroča, da so uporabili izraz »na osnovi rastlinskih živil« in ne »veganski«, saj vegani popolnoma izključujejo živila živalskega izvora.

Ne posegajte v smernice

Pobuda je na naletela na oster odziv slovenskih pediatrov. Pod odziv, pod katerega se je prva podpisala predsednica Razširjenega sveta kolegija za pediatrijo dr. Nataša Bratina, sta se podpisala tudi strokovna direktorja ljubljanske in mariborske pediatrične klinike ter vodja službe za dietoterapijo in bolniško prehrano pediatrične klinike.

Veljavne smernice, ki jih je strateški svet recenziral na lasno pobudo, so pediatri z NIJZ in dietetiki pripravljali dolgo časa. Vanje so bila vključena vsa najnovejša dognanja s področja prehrane malčkov, otrok in mladostnikov ter vključili vsa aktualna mednarodna priporočila, ki se jih lahko implementira v našo kulturo oziroma družbo. Še več, jasno smo opredelili tudi vse medicinsko indicirane diete, ki so za zdravje otroka z neko boleznijo nujne, saj se mu edino tako lahko omogočita optimalna rast in razvoj, in to brez zdravstvenega tveganja in tveganja za pomanjkanje hranil.«

Ob tem so opozorili, da je razširjen strokovni kolegij RKS smernice prvič obravnaval že septembra 2022 in jih marca letos dokončno potrdil. »Glede na to, da je RSK za pediatrijo, s čimer se strinja tudi Strokovni svet za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu kot najvišji strokovni organ v državi na tem področju, smernice že potrdil, pričakujemo, da se strokovno ne bo več posegalo v vsebino smernic, ampak da bodo v celoti implementirane v prakso.«

Opozarjajo na motnje hranjena

Pediatri še menijo, da ni naloga strateškega sveta, da recenzira že recenzirane in potrjene smernice in da ni potrebe po reorganizaciji trenutne vrtčevske in šolske prehrane, ker ta deluje dobro. V nadaljevanju so še zapisali, da menijo, da bi veganska prehrana razvijajočim otrokom odsvetovan. Ob tem so še opozorili na naraščajoč trend prehranskih motenj pri otrocih in mladostnikih.

Podpisniki so še opozorili, da v strateškem svetu za prehrano ni niti enega pediatra in pozvali, da se pediatrična stroka aktivno vključi v vsa posvetovalna telesa, ki sprejemajo strateške usmeritve glede vprašanj, povezanih z zdravjem in blaginjo otrok.

Padel je tudi pomislek, da strateški svet promovira parcialne interese določenih industrij. Če se uživa samo rastlinska hrana, lahko hitro pride od pomanjkanja določenih hranil, ki jih je treba nadomestiti s prehranskimi dodatki, ki jih je seveda treba kupiti.