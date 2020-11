Vas zanima, kaj bi Jelinčič naredil četrtkovim nasilnim protestnikom?

Zmago Jelinčič Plemeniti. FOTO: Leon Vidic, Delo

, ki s svojimi ostrimi izjavami večkrat deli javnost, meni, da je bila policija na četrtkovih protestih premila. Vodni top, ki je brizgal v zrak, bi po njegovem mnenju morali usmeriti v izgrednike, ki jim on raje reče 'razbojniki', policija pa bi morala še bolj uporabiti svoje pripomočke. Prvič v samostojni Sloveniji je menda policija uporabila gumijaste naboje, Jelinčič pa meni, da še premalo.»Predvsem tiste, ki so bili brez mask, in tiste, ki so se upirali, bi morali vkleniti, odpeljati, jih zaslišati in kaznovati. In tiste tujerodne – ker večina je bila na protestih tujerodnih udeležencev, se pravi Neslovencev (če že imajo državljanstvo, bi jim državljanstvo morali pobrati) – bi morali izgnati v deželo izvora. Tiste tujce, kajti tudi veliko tujcev je bilo, ne samo iz zahodnih držav, ampak tudi iz Srbije in Črne gore, za katere ne vem, kako so se priplazili sem, kdo jim je pomagal ... Verjetno kdo na upravnih enotah, bi jim morali v potni list dati štempelj 'prepovedan vstop v Slovenijo vsaj za 10 let'. To bi morali narediti. Predvsem pa bi morala policija uporabljati svoje pripomočke,« je besnel prvak opozicijske stranke SNS.Odzval se je tudi na posnetek ženske, ki da je udrihala po policistih in po čeladi. Prepričan je, da se v Franciji, Nemčiji ali Belgiji kaj takšnega ne bi zgodilo, saj je to napad na uradno osebo. V oddaji na Novi24 se je odzval tudi na granitne kocke, ki so poletele proti policiji: »Ti, ki so metali kocke ... Ni problem, gradimo tretji tir: krampe v roke, verige na noge, pa naj gredo kopat ...«Krivdo je Jelinčič pripisal predvsem Levici in SD. Kar se tovrstnih incidentov tiče, pa meni, da še ni konec, zato predlaga, da tisti, ki so škodo doživeli, tožijo organizatorje, ki naj dobijo kazni. Ne samo finančno, pravi, ampak tudi izgon v državo izbora, če niso slovenskega rodu.