Na prizorišče nasilnih protestov tudi Hojs, Bandelli za vse krivi vlado (VIDEO)

Ivan Gale. FOTO: Facebook

Na prizorišče razdejanja na Slovenski cesti, kjer so kot drugje po središču Ljubljane izbruhnili nasilni protesti , se je odpravil tudi minister, ki je po poročanju 24ur novinarki Pop TVočital, da so za ranjene policiste krivi tudi nekateri mediji, ki naj bi gonjo proti vladi podpihovali. Skupina huliganov je namreč napadla tudi pripadnike specialne enote.Na twitterju se je oglasil tudi, ki za današnje dogajanje med drugim krivi tudi žvižgača. Početje protestnikov je ostro obsodil še prvak SNSin(SAB) pa vladi očitata, da je današnje dogajanje zrežirala.(SD) pa je zapisala, da »za prav nobeno nasilje, ne verbalno in ne fizično, ni prostora v svobodni in demokratični družbi«.Bandelli je v tvitu, ki ga je naknadno izbrisal, zapisal: »Jaz mislim, da je vsem jasno, da je to organizirani vladni huliganski protest z namenom, da se krivi povsem umirjene proteste na kolesih in ostale ljudi, ki so vedno kulturno izražali nestrinjanje te škodljive vlade.«Ivan Gale je na facebooku 29. oktobra nastavil naslovno fotografijo, na kateri je Trg republike, čez pa datum 5. 11. 2020, kar je mogoče razumeti kot posredni poziv k današnjim protestom.