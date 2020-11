Policija po divjanju v Ljubljani išče storilce, vzpostavila je poseben predal

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Protesti so se končali s spopadom različnih maskiranih skupin in policije. FOTO: Voranc Vogel

Kakšen je bil strošek policije:

Točnih podatkov, kjer bi bili lahko zajeti vsi stroški po posameznih postavkah, na policiji ne zbirajo, so nam na PU Ljubljana odgovorili na vprašanje, koliko je stalo policijsko varovanje ob četrtkovih shodih.



Policija za posamičen primer varovanja prireditev ali shodov uporabi sredstva in kadrovske vire, ki jih ima na voljo, pri tem pa med drugim upošteva tudi načelo sorazmernosti, tako da zagotavlja tudi sorazmerno porabo sredstev, ki so potrebna, za zagotovitev izvedbe policijske naloge in zavarovanja življenja in premoženja ljudi, je dejal tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic. »Lahko pa povemo, da je po do sedaj zbranih podatkih ob varovanju shoda za samo delovanje policistov na terenu v času varovanja nastalo za okoli 56.000 evrov stroškov. Pri tem so bile upoštevane izvedene ure, kilometrina uporabe službenih vozil, uporaba konj, psov in varovalnih ograj.« To pa niso vsi stroški, saj je v konkretnem primeru šlo za uporabo še drugih materialno-tehničnih sredstev policije (helikopter, prisilna sredstva, pripravljenost policistov ipd.), ki pa niso zajeta.

Policija poziva javnost, naj morebitni do sedaj še neznani oškodovanci zaradi nasilnih izgredov prejšnji četrtek dejanja prijavijo najbližji enoti policije ali na številko 113. Prav tako naprošajo vse, ki imajo videoposnetke, da jih z morebitnim opisom in drugimi podatki pošljejo na za to posebej namenjen elektronski predal PU LjubljanaO izgredih se nadaljuje intenzivna kriminalistična preiskava (pregledi posnetkov, zbiranje obvestil za identifikacijo izgrednikov), so še sporočili iz PU Ljubljana.V četrtek so policisti v središču Ljubljane opravili varovanje dveh neprijavljenih shodov. Pri tem so sodelovali ljubljanski policisti, konjeniki, vodniki službenih psov, pripadniki posebnih enot policije ljubljanske in drugih uprav, pripadniki specialne enote policije in helikopterska enota policije.Preberite tudi:Prvi shod se je pričel okoli 12. ure, ko je šest protestnikov prišlo na Trg republike, kjer so jih policisti opozorili, da je shod prepovedan in ugotovili njihovo istovetnost. Pri tem so ugotovili kršitev po zakonu o javnih zbiranjih, kršitev po zakonu o javnem redu in miru in dve kršitvi odloka o omejevanju gibanja ljudi.Drugi protest se je pričel okoli 16.30. Do 17. ure se na Trgu republike zbralo okoli 500 ljudi. Malo po 17. uri je prišlo do množične kršitve javnega reda in miru, uporabe pirotehnike in več pretepov. Protestniki so bili večkrat pozvani, naj zapustijo Trg republike, a ukaza niso upoštevali, zato so policisti množico razgnali.Skupine izgrednikov so se v središču Ljubljane uprle, prav tako je prišlo do napadov na policiste, v katere so posamezniki metali granitne kocke in druge predmete. Policistom je okoli 19. ure uspelo razgnati izgrednike in vzpostaviti javni red. V štirih primerih je policija uporabila prisilna sredstva (fizično silo). Na Slovenski cesti je bil uporabljen vodni curek, na Prešernovem trgu pa plinska sredstva. Na Trgu republike in drugih mestih je bilo za obvladovanje izgrednikov uporabljeno odrivanje množice, posredovali so tudi s službenimi konji.V divjanju je bilo lažje poškodovanih 15 policistov, pet jih je potrebovalo zdravniško pomoč, nobeden pa ni ostal na zdravljenju. Poleg tega je bil huje poškodovan fotograf , napaden pa je bil tudi snemalec.Preberite tudi:Med izgredi so bila poškodovana okna na dveh javnih ustanovah, na tržnici požgane štiri stojnice, poškodovane pipe na fontani in zažgana dva zabojnika. Poškodovano je bilo tudi osem vozil, med njimi dve reševalni vozili in tri službena vozila policije.Policija je ugotovila 52 kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah, šest kršitev zakona o javnem redu in miru, šest kršitev zakona o osebni izkaznici, trem osebam pa so zasegli pirotehnična sredstva.