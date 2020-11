Ljubljanski protestnik pojasnil, zakaj so tepli novinarje in fotografa (VIDEO)

Poglejte na 6.58, kaj o nasilju in o tem, kdo se lahko pred tem zaščiti na protestih, pravi Ličina, sicer stari znanec policije.



Četrtkovi protesti z nasiljem v središču Ljubljane so sprožili val ogorčenja, številne poškodbe in aretacije . Kot smo poročali, je policija posredovala z vodnimi topovi in solzivcem.Nekaj dni po protestu so v oddaji Tednik gostili, ki naj bi bil organizator protestov proti vladi 5. novembra. Takole je vabil na protest (nelektorirano): »Vas povabim 5. 11. ob pol petih. Ne na to zvončkanje ob petkih brezvezno, nego na protest pravi.«In res, protest, ki to ni bil, je pokazal vso razsežnost primitivizma. Na posnetkih televizij je videti udeležence s pločevinkami piva v rokah, provociranje policistov, nasilno vedenje. Napadli so tudi fotografe, eden je pristal celo v UKC Ljubljana, dobili so jih tudi nekateri novinarji. V Tedniku je Ličina dejal: »Jaz predlagam, če bi bil novinar, da imaš označeno nekaj, da si RTV, da imaš kak brezrokavnik in se hitro izogneš ...«Polcija je sicer po nasilju v centru mesta iskala udeležence in še vedno prosi za pomoč