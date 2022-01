Začeli veljati novi ukrepi: manj karanten in testov PCR

Veljati so začele spremembe pravil karantene v primeru tveganega stika z osebo, okuženo s koronavirusom, ki uvajajo dodatne izjeme od karantene v zdravstvu, šolstvu in socialnem varstvu. Zaradi naraščanja števila okužb pa bo, razen za rizične skupine, PCR-testiranje namenjeno le še potrjevanju pozitivnih izvidov hitrega testa ali samotesta.

Vsakodnevno samotestiranje v šolah

Od danes na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) med izjeme od napotitve v karanteno spadajo tudi zaposleni v zdravstvu, socialnem varstvu ter vzgoji in izobraževanju. Ob tem se bodo morali zaposleni po tveganem stiku z okuženo osebo sedem dni vsakodnevno testirati bodisi s hitrimi testi za samotestiranje bodisi pri izvajalcih hitrega testiranja, pri delu pa uporabljati zaščitne maske tipa FFP2.

Med izjeme bodo po novem ob tveganem stiku spadali tudi predšolski otroci, učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, če bo do visoko tveganega stika prišlo v okviru šolanja. Tudi navedeni se morajo ne glede na cepilni status v obdobju sedem dni vsakodnevno testirati.

Šolski oddelek bodo po novem napotili v karanteno, če bo število okužb s koronavirusom v posameznem oddelku v obdobju 14 dni doseglo oz. preseglo 30 odstotkov glede na vse učence v posameznem oddelku. V veljavi sicer ostajajo tudi predhodno sprejete izjeme od karantene.

PCR testi rezervirani za ranljive skupine

Danes se zaradi izjemnih obremenitev laboratorijev spreminja tudi protokol PCR-testiranja. Za osebe brez simptomov je tako po novem protokolu predvideno, da opravijo hitri antigenski test ali se samotestirajo. V primeru pozitivnega izvida gredo na PCR-testiranje, ob tem pa morajo predložiti fotografijo testa ali test, ki ga prinesejo na testno točko, ter osebni dokument.

Osebe z znaki respiratorne okužbe pa novi protokol testiranja deli na dve skupini. V prvi so ranljive skupine, kot so kronični bolniki in bolniki z oslabljenim imunskim sistemom, nosečnice ter otroci. Ti v primeru simptomov o tem obvestijo osebnega zdravnika, ki jih naroči na PCR-test.

Ostali simptomatski bolniki bodo najprej morali opraviti hitri test ali se bodo samotestirali. V primeru pozitivnega izvida gredo na PCR-testiranje po že omenjenem protokolu.

Če je izvid hitrega testa pri osebi z znaki respiratorne okužbe negativen, se mora posameznik kljub temu samoizolirati in v izolaciji ostati do tri dni, v tem primeru lahko koristi bolniški stalež. Če se težave po treh dneh nadaljujejo, o tem obvesti zdravnika, ki ga naroči na PCR-test.

V primeru pozitivnega izvida se je treba izolirati za 10 dni, oseba pa dobi tudi veljavno kodo QR za digitalno covidno potrdilo, s katerim dokazuje svojo prebolelost.

Če pa težave v treh dneh izzvenijo, velja, da posameznik ni okužen s koronavirusom, tako kot tudi v primeru negativnega izvida PCR-testa.