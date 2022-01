Laboratoriji so na robu zloma, spremenjen protokol testiranja (VIDEO)

V ponedeljek so po podatkih NIJZ ob 13.803 PCR-testih potrdili 8681 okužb z novim koronavirusom. Gre za največje število potrjenih primerov v enem dnevu doslej. Delež pozitivnih testov je bil 62,9-odstoten. Po podatkih vlade je hospitaliziranih 575 bolnikov, 155 jih potrebuje intenzivno nego. Umrlo je 10 ljudiI.

Direktor Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) Miroslav Petrovec je na Televiziji Slovenija stanje v laboratorijih zaradi povečanega obsega analize brisov, odvzetih za PCR-testiranje, označil kot katastrofično. »Vsi, ki delajo na diagnostiki covida-19, so na robu zloma, prav tako laboratoriji,« je dejal.

O aktualnem stanju glede covida sta na novinarski konferenci spregovorila državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik.

»Namen spremembe protokola testiranja je, da kljub strmi rasti okužb ostane vzdržen sistem v laboratorijih. Uvajamo prednost testiranja za hospitalizirane in vse, ki imajo zdravstvene težave in bi lahko zahtevale hospitalizacijo. Vsem pa želimo omogočiti čim hitrejšo potrditev okužbe, pravočasno izolacijo in tako preprečiti nadaljnje širjenje virusa. Vsak posameznik, ki ima znake okužbe, se moral dihal samo izolirati že v času čakanja na odvzem brisa, prav tako v času čakanja na izvid. Odstopanje od tega je nedopustno,« je povedal Vindišar.

Nov protokol testiranja

Osebe brez simptomov:

se testirajo s HAT oz. samotestirajo. V primeru negativnega izivda so smatrani, da so brez okužbe, v primeru pozitivnega testa pa se na podlagi HAT naročijo na PCR.

Osebe s simptomi:

- ranljive osebe (kronični bolniki, nosečnice, otroci): obiščejo osebnega zdravnika, naročil jih bo na PCR.

- vsi ostali: opravijo HAT ali samotestiranje. Če so pozitivni, se s pozitivnim HAT naročijo na PCR; če imajo negativni test kljub simptomu, pa se izolirajo ostane v izolaciji do 3 dni. Lahko koristijo bolniški stalež, v primeru da težave nadaljujejo, pa so napoteni na PCR, sicer pa so smatrani, da nimajo okužbe.

Izvajalci so s tem seznanjeni že od petka, nov protokol začne veljati z jutrišnjim dnem.

Status prebolevnika s hitrim testom?

Prioriteta so torej hospitalizirane osebe, brez potrjenega hitrega testa ne bo mogoče na PCR. Ali je vseeno še mogoče plačati za PCR? Navsezadnje tudi slovenski športniki za udeležbo na olimpijskih igrah potrebujejo PCR test. »Prioriteta so pacienti, iščemo možnosti za dodatne kapacitete in da zagotovimo izvide v 48 urah. Do iger v Pekingu je še nekaj časa, prepričan sem, da bo tedaj val izgubil to moč,« je zatrdil Vindišar, pozneje pa potrdil, da zasebniki vendarle še lahko zagotavljajo izvide.

Bi lahko bil status prebolevnika posledično lahko določen le s hitrim testom? »Naša želja je, da bi zagotavljali PCR reko vrha, v mislih imamo tudi scenarij C. Ko bo ECDC sprejel odločitev, da je za potrjen primer dovolj HAT, tedaj bomo z lažjim srcem pristopali do tega,« pa je Vindišar dejal o primerih držav, med njimi je Hrvaška, kjer status prebolevnika že potrjuje hitri antigenski test.