Pozor, že od srede spremembe pri odrejanju karanten (VIDEO)

Minister za zdravje Janez Poklukar in predstojnik Centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel sta predstavila spremembe pri odrejanju karanten, ki so bile sprejete na današnji dopisni seji vlade.

Od 10. januarja velja, da v primeru stika z okuženo osebo v karanteno ni treba tistim, ki so trikrat cepljeni oziroma so dvakrat cepljeni in še preboleli ali pa od pozitivnega PCR-testa ni minilo več kot 45 dni.

Od srede, 19. januarja, pa bodo po ministrovih besedah izjeme pri odrejanju karanten predstavljale še osebe, zaposlene v zdravstvu, vzgoji in izobraževanju. Te bodo morale sedem dni zapored opraviti presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na sars-cov-2 na delovnem mestu ter uporabljati zaščitno masko tipa FFP2.

Izjema tudi učenci in dijaki

Minister je dejal še, da bodo odslej izjeme predstavljali tudi predšolski otroci, učenci, dijaki in študentje. V primeru, da je do visoko tveganega stika prišlo pri udeležbi pri izvajanju vzgojno-izobraževalne ali študijske dejavnosti, se bodo sedem dni zapored testirali v šolah. V kolikor bo prišlo do večjega števila okužb v posameznem oddelku, bo še vedno moral v karanteno celoten razred. Šolski razred bo šel v karanteno, če se bo okužba v 14 dneh pokazala pri 30 odstotkih učencev. Enako velja tudi za oddelke v vrtcu, le da za predšolske otroke ni samotestiranja.

Po ministrovih besedah so izjeme, ki veljajo od 10. januarja, superiorne, kar pomeni, da polno cepljeni zaposleni ob tveganem stiku ne potrebuje vsakodnevnega testiranja.

Fafangel: Situacija ostaja resna

Po besedah Fafangla je epidemiološka situacija še vedno resno, tako doma kot po svetu. V prihodnjih dneh je po njegovih besedah še naprej pričakovati veliko število okužb. »V tem trenutku je še vedno pomembno obvladovanje širjenja omikrona.« Za to imamo po njegovih besedah na voljo več pristopov, med njimi je tudi karantena.

Nič več predčasne prekinitve karantene

Karantene ob vstopu v državo od danes ni več mogoče predčasno prekiniti z negativnim izvidom PCR-testiranja na okužbo z novim koronavirusom. Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, bo v karanteni morala ostati polnih sedem dni.