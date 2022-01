Bojana Beović o cepljenju s fiziološko raztopino: To so stvari, ki se zgodijo (VIDEO)

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) Bojana Beović je stopila pred medije in odgovorila aktualna vprašanja v zvezi z epidemijo covida-19. Komentirala je tudi dogajanje v ZD Šentjur, kjer so več deset ljudi cepili s fiziološko raztopino.

Kot je dejala Beovićeva, da so to stvari, ki se zgodijo. »Ljudje nismo nezmotljivi, tudi zdravniki in medicinske sestre. Kar je tukaj najbolj pomembno je to, da se taka napaka čim prej ugotovi in naredi vse, da se situacija popravi. Kot sem slišala, so vse ljudi poklicali, se opravičili in jih cepili dejansko s cepivom.

Fiziološka raztopina nima nobenega škodljivega vpliva na človeško telo, zagotavlja. »To je povsem nenevarno, tudi prostornina te fiziološke raztopine je bila sorazmerno majhna, tako da verjetno ni povzročila kakšne posebne bolečine ali česarkoli. Tako kot samo cepljenje minimalno boli,« še pravi.

Beovićeva opozarja, da bi lahko takšnim napakam botrovalo tudi dejstvo, da so zdravstveni delavci preobremenjeni in izčrpani. Obseg dela je v zadnjih mesecih je po njenih besedah res velik.

V zdravstvenem domu Šentjur so že podali uradno pojasnilo, zakaj je prišlo do nedopustne napake. Odzval se je tudi sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar.