V UKC Ljubljana se je zgodil incident: tehnik naj bi udaril pacienta in mu grozil

Slovenija je te dni obstala. Po družabnih medijih zaokrožil posnetek dekleta, ki je opravljalo počitniško delo v domu za starejše, na katerem je nasilna do oskrbovanke. Posnetke je nasilno dekle snemalo kar samo. Zdaj je zaokrožila še vest, da se je nasilje zgodilo tudi v zdravstveni ustanovi v Ljubljani.

Več o dogodku, ki je šokiral Slovenijo, v članku Po posnetkih napada pred kamere stopila direktorica in minister, policija ravnanje 16-letnice že preiskuje in Na nasilje dijakinje nad starejšo stanovalko se je odzval tudi predsednik vlade: to je njegovo sporočilo.

Udaril pacienta in mu grozil

V nedeljo, 20. avgusta, se je na oddelku intenzivne nege Kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo zgodil incident. Spletni portal N1 poroča, da naj bi zdravstveni tehnik pacienta dvakrat udaril in mu grozil, da ga bo ubil. Nanj naj bi tudi kričal in ga dvakrat udaril po glavi oziroma ustih.

Po dogodku naj bi zaposlenega umaknili z delovnega mesta, a se je hitro vrnil nazaj in delal na istem delovnem mestu, in to brez kakršnihkoli sankcij.

Kaj čaka zaposlenega

Incident je obravnavala Služba za korporativno varnost UKC Ljubljana, ki je o dogodku seznanila tudi policijo. Kaj je ugotovila, na UKC Ljubljana še niso seznanjeni, bodo pa »po potrebi odredili pisni opomin pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi oz. premestitev na drugi oddelek«.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.