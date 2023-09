Po grozljivih posnetkih napada pred kamere stopila direktorica in minister: to sta razkrila

Te dni so zakrožili posnetki iz socialnovarstvenega zavoda, v katerem dijakinja med počitniškim delom fizično obračunava s stanovalcem doma.

Z besedami o globokem obžalovanju in neizmernem čustvovanju je pred kamere stopila Petra Kušar Stojakovič, direktorica Doma starejših Trebnje, kjer se je incident zgodil. Razkrila je, da je počitniško delo v njihovi hiši opravljalo mladoletno dekle. Najprej so zaščitili žrtev, notranja revizija že poteka, vodi se tudi postopek izrednega postopka notranjega nadzora, obveščeni so bili pristojni organi, tudi policija. »Policija preiskuje in so zadeve v postopku,« pravi Kušar Stojakovičeva.

Z vsemi svojci, ki so bili kakorkoli udeleženi, so že stopili v stik.

Poskušali bodo povrniti vso škodo in ugled njihovi ustanovi. Svojcem in zaposlenim bodo nudili vso podporo in (psihosocialno) pomoč, ki jim jo v okviru doma lahko.

Glede incidenta, zakaj ni bil nekdo ob dekletu, ki je opravljalo počitniško delo, prisoten, odgovarja: »Ves čas ne morebiti nekdo prisoten, načeloma pa poskušamo bdeti nad študenti in dijaki, da delajo dobro.«

Direktorica se je ob tem še zavezala, da bodo vsako neprimerno ravnanje sankcionirali in imajo do takšnih dejanj ničelno toleranco.

Kaj pravi minister

»Gre za nedopusten dogodek in ga na ministrstvu najostreje obsojamo. Zanimalo nas je, ali je bila žrtev zaščitena in ali so ji nudili vso ustrezno podporo. Veseli me, da je direktorica ustrezno ukrepala,« je dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Ta dogodek nam mora biti opomin, da je nasilje prisotno med nami, da moramo zavzeti aktivno vlogo, ampak na splošno.

»Ta primer mora služiti kot opomnik, da premalo delamo na področju nasilja, tudi kot država. Nasilje je nedopustno in mi smo vsi tisti, ki moramo poskrbeti, da se ne dogaja in ne prihaja do njega,« je jasen.

