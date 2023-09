Šok v Sloveniji: dijakinja med študentskim delom pretepla starejšo stanovalko

Dijakinja naj bi, medtem ko je študentsko delo opravljala v enem od socialnovarstvenih zavodov, fizično obračunala s starejšo stanovalko. Nekdo je to posnel in posnetek poslal na ministrstvo za solidarno prihodnost, posnetek pa je zakrožil tudi na družbenih omrežjih.

Trendi in raziskave kažejo, da je nasilje nad starejšimi nek fenomen, ki mu bomo morali kot družba posvetiti več pozornosti. Tudi na podlagi današnjega dogodka pa bomo socialno zbornico pozvali, da oblikuje posebno izobraževanje glede nasilja, da bodo zaposleni dobili še dodatna znanja.

V zvezi s tem se je oglasil tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Žrtev so zaščitili

Minister za solidarno prihodnost je tako vsakršno nasilje označil za nedopustno in ga najostreje obsodil. Takoj ko so bili obveščeni o dogodku, so kontaktirali socialnovarstveni zavod, kjer se je incident zgodil. Zavod je žrtev napada zaščitil in sprožili postopke na policiji, je pojasnil minister Maljevac. Podatkov, da bi žrtev utrpela hujše poškodbe, ni.

Neuradno naj bi se nasilje dogajalo v domu starejših z območja Dolenjske.

»Zagotavljamo, da bomo sprožili vse ustrezne postopke in ukrepali v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Delodajalec bo nemudoma ukrepal, da bo preprečil škodljivo ravnanje. Varovali bomo vse temeljne pravice človekovega dostojanstva ter zagotovili enake človekove pravice in temeljne svoboščine,« so v odgovoru ministrstvu navedli v zavodu. Maljevac je prepričan, da bo zavod izvedel tudi interni nadzor, ostali organi pa bodo ravnali skladno s svojimi pooblastili.