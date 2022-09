V Pomurju zavel dalmatinski veter

V kulturnem domu v Dobrovniku je bil Dalmatinski večer s Klapo More iz Šibenika in Pomurskim tamburaškim orkestrom pod vodstvom Simone Pirc Katalinič. Pred uživanjem v čudoviti glasbi je prisotne pozdravila vodja Območne izpostave JSKD Lendava Rozina Nemec in jim zaželela prijeten večer.

Klapa More deluje že 30 let; sodelovala je na številnih festivalih in drugih dogodkih, nekajkrat zapored je bila v finalu Omiškega festivala, kjer je pobrala več nagrad strokovne žirije na večerih klap s kitarami, tudi za izvedbe melodij in za aranžmaje pesmi, na Večerih dalmatinske šansone je prejela nagrado strokovne žirije, v sodelovanju z Nenom Belanom je bila štiri leta zapored nagrajena za najbolj poslušano skladbo festivala, na Večerih dalmatinske pesmi v Kaštelih je prejela prvo nagrado publike, na festivalu Melodije hrvaškega juga pa drugo nagrado strokovne žirije.

Pomurski tamburaški orkester je bil ustanovljen z namenom združevanja tamburašev iz celotnega Pomurja, pridobitve učencev iz glasbenih šol ter dviga nivoja tamburaštva na regijski in tudi državni ravni. V njem trenutno igra 14 članov, ki so igrali ali še igrajo tudi v drugih orkestrih, nekaj se jih tamburico uči od začetka. S Klapo More sodelujejo že dlje, vežejo jih dobre prijateljske in glasbene vezi, ki tudi sicer povezujejo Slovenijo in Hrvaško.