V Ljubljani prijeli ruska vohuna!

Živahna dejavnost ruskih agentov, ki jo od začetka vojne v Ukrajini opažajo po vsej Evropi, Slovenije ni obšla. Na podlagi ugotovitev Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) so policisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) decembra v pisarni v Parmovi ulici v Ljubljani prijeli in priprli dva tuja državljana, ki sta pod krinko podjetnikov v Sloveniji vohunila za Rusko federacijo.

Rusija je vohunila že pred začetkom invazije na Ukrajino. Foto: Uroš Hočevar

Na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so za Delo potrdili neuradno informacijo, da so na podlagi naznanila Sove začeli predkazenski postopek in v začetku decembra lani na preiskovalni oddelek ljubljanskega okrožnega sodišča vložili zahtevo za preiskavo zoper dve privedeni fizični osebi zaradi kaznivega dejanja vohunstva. Medtem ko sta osumljena v priporu, je zoper njiju s sklepom sodišča pravnomočno uvedena preiskava zaradi suma kaznivega dejanja vohunjenja za tujo obveščevalno službo in kaznivih dejanj overitve lažne vsebine po drugem odstavku 253. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).

Odkritje je velik uspeh

Za kaznivo dejanje vohunstva po tretjem odstavku 358. člena KZ-1 je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do petih let, za kaznivo dejanje overitve lažne vsebine po drugem odstavku 253. člena KZ-1 pa priprtima preti zaporna kazen do treh let, so pojasnili na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Ker je zadeva na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, označena z določeno stopnjo tajnosti, nam več informacij s tožilstva niso želeli posredovati. Na Sovi, ki jo vodi Joško Kadivnik, primera ne komentirajo. Pri pregonu in priprtju osumljencev, od katerih naj bi po neuradnih in nepotrjenih informacijah vsaj en imel argentinsko državljanstvo, je sodeloval Nacionalni preiskovalni urad (NPU).

Slovenija je za obveščevalno dejavnost privlačna zaradi svoje geostrateške lege na križišču pomembnih prometnic.

Kot smo izvedeli neuradno, tovrstno odkritje agentov s kakovostno zastavljeno lažno identiteto v obveščevalnih krogih velja za razmeroma velik uspeh. Priprta osumljenca sta po naših podatkih delovala v najeti pisarni v petem nadstropju poslovne stavbe Lesnine. Čeprav se najemniki v tej stavbi večinoma med seboj poznajo, sta se ruska vohuna držala bolj zase in jima je uspelo ostati velika neznanka za sosede. Slovenija je za obveščevalno dejavnost privlačna zaradi svoje geostrateške lege na križišču pomembnih prometnic, je varna in mirna država, kar obveščevalcem ustreza, obenem pa je naša država za ruske agente privlačna tudi zato, ker je članica Evropske unije in zveze Nato.

Rusija, ki je že 11 mesecev v vojni z Ukrajino, je hibridno vojno z Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike začela že dolgo pred 24. februarjem 2022, ko se je začela invazija na Ukrajino. Pomemben del hibridne vojne je tudi obveščevalna dejavnost in ta je bila v preteklih letih izjemno živahna. Da se je po začetku vojne okrepila dejavnost tako imenovanih spečih agentov in sočasno tudi protiobveščevalnih služb po vsej Evropi, je logično, posledica tega pa so tudi številna poročila o odkritih in zaprtih ruskih vohunih in njihovih sodelavcih. Na Švedskem so tako na dosmrtno zaporno kazen obsodili švedskega državljana, njegovega brata pa na deset let zapora, ker sta občutljive informacije posredovala ruski vojaški obveščevalni službi GRU. O prijetih agentih in dvojnih agentih so v zadnjem obdobju poročali med drugim tudi iz Estonije, Nemčije, Italije, Avstrije, Madžarske, Moldavije, Bolgarije, Poljske in Latvije.