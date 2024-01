V Ljubljani obljubljali prometni kolaps, dočakali smo blaženi mir

Popolna zapora Dunajske ceste v Ljubljani danes ni povzročila prometnega kaosa, je pa bil ponekod po mestu zaradi tega povečan promet. Čeprav bodo v ponedeljek promet po Dunajski cesti na območju železniškega nadvoza delno sprostili, je z naslednjim tednom pričakovati več težav. Po praznikih bo namreč prometni pritisk na prestolnico spet večji.

Popolna zapora Dunajske ceste na območju železniškega nadvoza tik pred vstopom v ožje središče mesta bo trajala do 7. januarja, v tem času pa je obvoz urejen prek Celovške, Drenikove, Samove in Tivolske ceste ter v obratni smeri, prometni tokovi v središče mesta pa so se preusmerili tudi na nekatere druge ceste.

Tako je bila videti Dunajska cesta v popoldanskih urah. FOTO: Bralec Darko

»Že zjutraj, pa tudi dopoldne je bil povečan promet predvsem na Šmartinski in Topniški cesti,« dejal vodja prometno informacijskega centra za državne ceste Branko Nastran.

Dela na eni najbolj pomembnih ljubljanskih vpadnic se medtem danes niso bistveno odrazila na ljubljanski obvoznici, saj je praznični čas, ko je prometa manj, je pojasnil Nastran. »Pričakujemo pa več težav v središču mesta in tudi na ljubljanski obvoznici od ponedeljka naprej, ko se bodo začele prave jutranje in popoldanske prometne konice. Zaradi delne zapore bo slabši pretok prometa kot običajno, predvsem pa bo to vplivalo v najhujših prometnih konicah,« je poudaril.

Večje prometne obremenitve

Kot je še povedal, bodo večmesečna gradbena dela za zamenjavo in razširitev železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto, ki predstavlja prvo fazo prenove ljubljanske železniške postaje, vplivala tudi na spremembe v prometu na širšem ljubljanskem območju.

Zapora Dunajske ceste FOTO: Jože Suhadolnik

Dela bodo potekala več mesecev. FOTO: Jože Suhadolnik

Večje prometne obremenitve bodo na Drenikovi, Samovi, Slovenčevi in Topniški cesti, Štajerski in Savski cesti, Kajuhovi ulici, Letališki cesti, Ilirski ulici, Zaloški cesti, na večini severne obvoznice, na vzhodni, zahodni ter delu južne ljubljanske obvoznice, je ocenil.

Gradnja novega Potniškega centra Ljubljana FOTO: Bralec Darko

Gradnja novega Potniškega centra Ljubljana FOTO: Bralec Darko

Kot kažejo rezultati najnovejše analize, ki jo je pripravil Nacionalni center za upravljanje prometa pri ministrstvu za infrastrukturo, se bo promet ob zapori Dunajske ceste na ožjem območju bistveno povečal na Trgu OF - dnevno povprečje števila vozil naj bi naraslo za 51 odstotkov oz. 20.269 vozil - in na Šmartinski cesti. Izračunano pri križišču s Topniško cesto naj bi promet narasel za 37 odstotkov, kar pomeni dodatnih 36.134 vozil. V konicah naj bi bila medtem rast prometa 58- oz. 15-odstotna.

Na Celovški cesti, ki je že tako najbolj obremenjena ljubljanska vpadnica, saj pri križišču z Rusko ulico dnevno povprečno beležijo 38.808 vozil, se bo promet pri križišču z Bleiweisovo cesto po ocenah povečal za 15 odstotkov, to je dodatnih 5033 vozil dnevno.

Spremembe prometnih obremenitev ob zapori bodo po pričakovanjih tudi na ljubljanskem avtocestnem obroču. Medtem ko se bo promet na dnevni ravni po ocenah na večjem delu obroča minimalno povečal, pa se bo v konicah ponekod povečal, ponekod pa zmanjšal. Na vzhodni obvoznici naj bi se promet v jutranji konici po izsledkih analize tako povečal za 18 odstotkov, na južni pa za 10 odstotkov. Na zahodni obvoznici naj bi se obremenitve po drugi strani zmanjšale za dva odstotka, na severni obvoznici pa za do 10 odstotkov.