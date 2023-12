Začenja se prometni kolaps v središču Ljubljane. Že čez nekaj dni popolna zapora

Zaradi gradnje Potniškega centra Ljubljana bo promet v naši prestolnici za dlje časa močno otežen. O tem, kdaj in kje bodo zapore, poroča Delo.

Nadvoz verjetno največja ovira v projektu

Že čez nekaj dni bo zaradi rušenja železniškega nadvoza na začetku Dunajske ceste popolna zapora prometa. Partnerji v tem projektu menijo, da je sicer prav ta nadvoz verjetno največja ovira v projektu gradnje omenjenega centra. Popolna zapora zaradi rušenja nadvoza bo trajala od 4. do 7. januarja. Cestni promet bo preusmerjen precej višje, pri Plečnikovem stadionu, na Samovo, Drenikovo in Celovško.

Pešci in kolesarji bodo lahko omenjene dni uporabljali podhod Bežigrajska vrata. Lahko pa tudi dostope do peronov na glavni železniški postaji. Vožnja mestnih avtobusov bo potekala od zapore, ki bo na Dunajski pri Gospodarskem razstavišču, naprej na Vilharjevo, Šmartinsko, pod tiri pri Orto baru ter po Masarykovi in Trgu Osvobodilne fronte na Slovensko cesto.

Pogled na železniški nadvoz. FOTO: Blaž Samec

Promet na Dunajski bo po popolni zapori nekoliko bolj tekoč, saj bosta do 21. februarja vozna po dva pasova v obe smeri. Za pešce in kolesarje bo poskrbljeno. Na zahodni strani, tam, kjer je Delo, bo zanje na cestišču postavljen zavarovan koridor.

Od 22. februarja bo več pasov

Od 22. februarja do 26. junija bo cestni promet potekal še nekoliko lažje, saj bodo na voljo trije pasovi, ki bodo v obe smeri. Pešci in kolesarji bodo morali do konca marca še naprej uporabljati poseben koridor na cestišču. Od 1. aprila do 26. junija pa bo zanje le še delna zapora pločnikov.

Od 27. junija do 30. junija bo Dunajska cesta spet zaprta, saj bo sledilo rušenje severnega dela železniškega nadvoza.

Nadvoz, na katerem so bili štirje tiri (dva so že odstranili), bodo podrli v dveh fazah. Vedno pa bosta na voljo dva tira.

Vozni redi vlakov so v času del drugačni. Kakšni so, lahko preverite na spletni strani Slovenskih železnic.

Pripravili so tudi že nadomestne avtobusne prevoze. Ti potekajo med Brezovico in Ljubljano ter med nekdanjo železniško postajo Ljubljana Šiška in glavno železniško postajo. Lokalni vlaki iz gorenjske in kamniške proge vozijo le do postajališča Ljubljana Šiška, zato je tudi vzpostavljena avtobusna povezava med postajo Ljubljana Šiška in glavno železniško postajo.