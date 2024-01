Čaka nas prometni kaos: v središče mesta z javnim prevozom, svetuje policija

Od četrtka do nedelje, 7. januarja, bo na Dunajski cesti v Ljubljani zaradi prenove železniškega nadvoza veljala popolna zapora. Promet po Dunajski bo v naslednjih mesecih prilagojen delom, pristojni pa voznike pozivajo k razumevanju in prilagajanju načrtovanih poti. Z ljubljanske policije so poslali sporočilo, kako bodo obsežna dela potekala in v kakšnih fazah. Voznikom svetujejo, naj se z avtomobilom izogibajo središču mesta in naj raje uporabljajo javni prevoz.

Najbolj bo na prometne razmere vplivala nadgradnja omrežja na območju železniške postaje Ljubljana, in sicer najprej na nadvozu nad Dunajsko cesto. Zaradi del bo ta cesta zaprta, bodisi delno bodisi popolnoma, zaradi česar se pričakujejo prometni zastoji tako na Dunajski cesti kot na širšem območju Ljubljane.

Spremenjeni vozni redi in poti vlakov

Spremenjeni bodo tudi vozni redi in poti vlakov, predvsem bo na progah Ljubljana–Jesenice in obratno ter Ljubljana–Kamnik Graben in obratno manjši del vlakov, predvsem zunaj konic, vozil do začasnega novega postajališča Ljubljana Šiška, od koder bo organiziran avtobusni prevoz.

Vsem potnikom, ki bodo morali vstopiti ali izstopiti na postajališču Ljubljana Šiška, bodo Slovenske železnice skupaj z Ljubljanskim potniškim prometom zagotovile začasno avtobusno povezavo z glavno železniško postajo. Ta bo prav prišla predvsem potnikom, ki bi morali na glavni železniški postaji presedati med različnimi progami.

Linije LPP z obvozom. FOTO: LPP

Obnova in zapora Dunajske ceste bo potekala v naslednjih fazah:

– 4. 1. do 7. 1. 2024 popolna zapora Dunajske ceste

– 8. 1. do 21. 2. 2024 popolna zapora obeh pločnikov in en pas vozišča (pešci in kolesarji na vozišču, vozni pasovi 2+2)

– 22. 2. do 30. 3. 2024 popolna zapora obeh pločnikov, odprejo se vozni pasovi (pešci in kolesarji na vozišču, vozni pasovi 3+3)

– 1. 4. do 26. 6. 2024 ostane samo še delna zapora pločnikov.

– od 27. 6. 2024 naprej se vse skupaj ponovi zaradi izvedbe del na severni strani.

Zaradi navedenih del policisti pričakujejo povečan promet na območju mesta Ljubljana, tako v samem centru kot na vpadnicah, saj se bo promet, ki je do zdaj potekal po Dunajski cesti, predvidoma preusmeril na preostale vpadnice. Predviden obvoz bo potekal po Tivolski cesti, Celovški cesti in Drenikovi cesti nazaj na Dunajsko cesto. Najverjetneje pa se bodo vozniki preusmerili tudi na Trg OF, mimo kolodvora, na Masarykovo cesto in Šmartinsko cesto.

Policisti bodo urejali promet v naslednjih križiščih:

Bavarski dvor, Ajdovščina, Topniška-Šmartinska-Vilharjeva, Celovška-Ruska, Dunajska-Samova. Prav tako bodo posamezne enote vsak dan spremljale prometne tokove in po potrebi prerazporejale policiste v druga križišča, če bi se izkazalo, da bi tako dosegli večji učinek za pretočnost prometa.

Pri urejanju prometa bodo poleg policistov v križiščih urejali promet tudi mestni redarji Mestne občine Ljubljana, ki bodo predvidoma urejali promet v križišču Slovenske in Aškerčeve ceste.

»Znaki, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu, niso nekaj novega in se niso bistveno spreminjali že dlje časa. Je pa res, da se, predvsem pri fizičnem urejanju v križiščih, uporabljajo manj pogosto. Največ težav imajo udeleženci v prometu pri znakih, ki jih dajejo policisti s telesom ali s piščalko. Opažamo pa, da se vozniki pogosto zmedejo, ko promet ureja policist, in to kljub temu, da mora znake policista poznati vsak voznik. Zato vsem priporočamo, da se poučijo o znakih in jih tudi upoštevajo,« še dodajajo ljubljanski policisti.