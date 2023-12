Prenova nadvoza razburja še pred popolno zaporo

Na Dunajski cesti bo med 4. in 7. januarjem prihodnje leto popolna zapora prometa, ki bo veljala tudi za pešce in kolesarje, do konca junija 2024 pa bo veljala začasna ureditev. Ker po štirih tirih po nadvozu, ki je dejansko križišče nekdanjih petega in desetega evropskega koridorja, na dan vozi več kot 600 vlakov, so na Slovenskih železnicah vozne rede potniških vlakov prilagodili.

Premalo parkirišč

Med delavniki je med Brezovico in Ljubljano tako za 14 od 31 vlakov organiziran nadomestni avtobusni prevoz; 27 lokalnih vlakov od skupaj 97 potniških vlakov na gorenjski in kamniški progi pa po novem voznem redu, ki velja že od začetka tega tedna, vozi le do začasnega postajališča na nekdanji železniški postaji Ljubljana Šiška. Med glavno in šišensko železniško postajo pa so Slovenske železnice (SŽ) in Ljubljanski potniški promet (LPP) vzpostavili začasno avtobusno linijo SŽ Kolodvor–SŽ Šiška.

Zaradi maloštevilnosti potnikov se bodo o smiselnosti popoldanskih voženj v LPP skupaj s SŽ še odločali. FOTO: Blaž Samec

Med glavno in šišensko železniško postajo so vzpostavili začasno avtobusno linijo. FOTO: Blaž Samec

Med popolno zaporo Med popolno zaporo Dunajske med četrtkom, 4. januarja, in nedeljo, 7. januarja prihodnje leto, bo obvoz za promet potekal po Samovi, Drenikovi in Celovški, javni mestni potniški promet pa večinoma po Topniški, Šmartinski, Masarykovi in Trgu OF. Linije, ki obračajo na Vilharjevi, bodo preusmerjene na Trg OF. Za pešce in kolesarje bo te štiri dni urejen promet po obstoječem podhodu pod železniško postajo. Od 8. januarja do 21. februarja 2024 bo promet po Dunajski pod nadvozom potekal po dveh pasovih v vsako smer, do poletja pa po treh pasovih v vsako smer; hoja in kolesarjenje bosta do poletja mogoča le po zahodni strani Dunajske. Prva faza bo predvidoma zaključena do šolskih počitnic, torej do 27. junija 2024, ko se bo začela druga faza, in to z vnovično štiridnevno popolno zaporo. Sledil bo promet po dveh pasovih in kasneje po treh pasovih v vsako smer, pešci in kolesarji pa bodo vozili in hodili proti Bežigradu in iz tistega konca po vzhodni strani Dunajske.

Uvedba začasne krožne avtobusne linije je močno razburila nekatere prebivalce Spodnje Šiške, saj je nekaj sto metrov speljana po Medvedovi ulici, kjer teče šolska pot z grbinami za umiritev prometa, in Frankopanski ulici. Ob napovedi nove začasne linije je bilo napovedano, da bodo avtobusi LPP vozili od jutra do večera vsakih petnajst minut, izkazalo pa se je, da gre za največ petnajst voženj. Zato Peter Horvat, direktor LPP, protestov in celo groženj (z blokado) preprosto ne razume, saj gre vendarle za vožnje zgolj ob delavnikih ter za avtobuse in ne vlačilce (ki so po Ruski cesti iz pivovarne Union vozili dolga leta, op. a.), poleg tega pa je v interesu vseh, da se ljudje vozijo z vlaki.

Horvat se strinja, da je v Spodnji Šiški premalo parkirnih prostorov, ampak zaradi začasnega postajališča mestnega avtobusa teh ni veliko manj. Avtobusi, niti enojni, v samem križišču oziroma na ovinku Medvedove in Ruske niti ne bi mogli obračati, na Unionovem dvorišču pa to prav tako ne bi bilo izvedljivo. Vožnje po Frankopanski po Horvatovih besedah niso problematične, vozniki tudi poročajo, da pri vključevanju na Celovško nikoli niso čakali več kot en semafor.

Nekdanjo železniško postajo Ljubljana Šiška so obnovili in ji uredili nove perone. FOTO: Blaž Samec

Začasna prometna ureditev bo veljala do konca junija 2024, potem sledi druga faza.

Manj potnikov

Mestni zelenci ustavljajo pred nekdanjim kinom Mojca, nekdanjo železniško postajo Ljubljana Šiška pa so železničarji tudi obnovili in uredili nove perone. Na šišenskem postajališču je potnikom na voljo tudi uslužbenec LPP. Potnikov pa je po Horvatovih besedah manj, kot so pričakovali, celo na deževno sredo jih ni bilo nič več. Je pa bilo med njimi kar nekaj turistov. Z avtobusi na začasni liniji se lahko vozijo tudi drugi potniki, ne samo železniški, za katere je prevoz z veljavno vozovnico brezplačen.

Nekateri vlaki na gorenjski in kamniški progi po novem voznem redu vozijo le do začasnega postajališča na nekdanji železniški postaji Ljubljana Šiška. FOTO: Blaž Samec

Samo prvi dan, torej v ponedeljek, so vozili zglobni avtobusi, saj so v LPP pričakovali več potnikov, od torka naprej pa vozijo enojni. O smiselnosti popoldanskih voženj se bodo v LPP skupaj s SŽ še odločali. Potniki, veliko je mladih, se večinoma odpravijo peš proti središču mesta ali proti postajališču LPP Tivoli, kjer ustavljajo sicer tudi avtobusi na začasni liniji, tako da lahko potniki že tam prestopijo na druge mestne avtobuse (1, 3, 5, 7, 8 in 25).

29 % potnikov več uporablja ljubljanski potniški promet.

Med letošnjim januarjem in septembrom je bilo število potnikov na ljubljanskih mestnih avtobusih večje za 29 odstotkov, trenutno je potnikov za četrtino več kot lani. Trenutni nižji odstotek je delno tudi posledica nevalidacije voženj, ocenjuje Peter Horvat. Še več je uporabnikov z brezplačnimi upokojenskimi vozovnicami. Letno število validacij teh se je z lanskih 4,5 milijona povečalo za 37 odstotkov na 7,2 milijona. LPP sicer za vsako validacijo od države prejme 0,70 evra nadomestila. Težava mestnega prevoznika pa je pomanjkanje voznikov.