V ZD Velenje udarili po mizi: Učitelji, če ste res zboleli, se nam javite!

V drugih šolah učitelji bolj zdravi? Tam pouk poteka normalno

Direktor ZD: Na delu je bil 'tihi telefon'?!

Zahtevajo, da se bolni učitelji javijo zdravnikom, če je tako hudo

Kot smo sinoči prvi in ekskluzivno poročali, bo danes odpadel pouk na velenjski OŠ Mihe Pintarja Toleda. Tam naj bi kar 26 učiteljev dobilo močne reakcije po včerajšnjem cepljenju . Ravnateljje zato hočeš-nočeš moral za danes preklicati pouk, saj šola nima dovolj nadomestnega učiteljskega kadra. Poskrbljeno je le za varstvo šolarčkov.Ravnatelj je potrdil, da se je v sredo s cepivom AstraZenece cepilo 26 od 34 prijavljenih učiteljev. Večina jih je po cepljenju poročala o močnem glavobolu, vrtoglavici, povišani telesni temperaturi čez 39 stopinj in slabosti. Na šoli je sicer 57 zaposlenih, od katerih se je 34 odločilo za cepljenje.Šola je v stalni navezi z Zdravstvenim domom Velenje in ministrstvom za šolstvo, ki jim je dalo napotke glede nadaljnjega pouka, je dejal Kukovec. Če v ponedeljek pouk ne bo stekel v polni meri, bo potekal v okrnjenem obsegu, je še dodal.Po našem poizvedovanju po drugih šolah v Velenju sicer ni večje odsotnosti učiteljev, prav tako nikjer zaradi tega odpovedali pouka: v Šolskem centru Velenje se je denimo cepilo okoli 120 zaposlenih, pa so odsotni le štirje, prav tako le o nekaj obolelih poročajo z OŠ Antona Aškerca in OŠ Livada.To so potrdili tudi v ZD Velenje, kjer so v prejšnjih dneh cepili več kot 600 šolnikov. Kot nam je dejal direktor, vse skupaj »ne more biti drugega kot naključje. Mislim, da je šlo za za neki 'tihi telefon', ko so poročali eden drugemu o slabem počutju in nehote je nastala neka panika. Cepili smo 600 ljudi, mislim, da vzrok tiči nekje drugje, gre za strah.Ne trdim, da se ne počutijo slabo in jih za to ne krivim, gre pa za poseben splet okoliščin. Kot slišim, gre za klasične simptome, ki so predvideni po cepljenju. Nastala je zelo neprijetna situacija in na medije apeliram, da jo pomagajo rešiti.«Poudaril je, da v ZD niso zabeležili nobenega nujnega primera po cepljenju, prav tako so zahtevali, da se vseh 26 učiteljev javi svojim osebnim zdravnikom – tega menda doslej niso storili. O namigih, da gre za nekakšen protest učiteljev, pa je dejal, da ne ve, zakaj bi protestiral nekdo, ki je na cepljenje že pristal.»Takšna komunikacija je povzročila veliko škodo, izničila je mesece in mesece truda epidemiologov. Cepivo je rešitev, ne bo rešilo le nas, ves svet je sprejel to strategijo.« Šteharnika skrbi tudi, ker že dobiva informacije o tem, da so učitelji po drugih zdravstvenih ustanovah začeli zavračati cepljenje. Sicer pravi, da v tej skupini beležijo precej težav, da pa bi bil tudi že skrajni čas, da se cepivo ponudi vsem, mlajšim od 65 let, ki se želijo cepiti.