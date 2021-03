Kacin pomenljivo: Verjamem, da učiteljev v ponedeljek ne bodo bolele roke (VIDEO)

Verjame, da roke v ponedeljek ne bodo bolele

Drugo cepljenje z drugim cepivom

Ni razloga, da bi prenehali cepiti

AstraZeneca dodatno zmanjšuje dobavo cepiva EU

Farmacevtska družba AstraZeneca je zmanjšala načrtovano dobavo cepiva proti covidu 19 EU v prvem četrtletju za okoli 30 milijonov odmerkov, kar je tretjina pogodbenih obveznosti in za 25 odstotkov manj ob obljub, ki jih je to britansko-švedsko podjetje dalo minuli mesec.



Zmanjšanje dobave bo dodaten udarec za evropski načrt cepljenja, ki ga že tako otežujejo zamude pri dobavi cepiva in počasen potek cepljenja v nekaterih državah.

Najprej novice iz Avstrije, da je po cepljenju s cepivom AstraZeneca umrla medicinska sestra, še ena pa je končala na intenzivni negi, sedaj pa še novica iz Velenja,. Danska, Norveška in Islandija so začasno ustavile cepljenje s tem cepivom, uporabo serije tega cepiva, po kateri je umrla bolnica v Avstriji, pa so prepovedali v Luksemburgu, Latviji, Litvi, Estoniji in Italiji., koordinator podpore cepljenja, je dejal: »V Velenju so na veliko 'jamrali' zaradi bolečin v ramenu. Verjamem, da bo čez vikend vse v redu in bo šola normalno stekla. AstraZeneca je tisto vektorsko cepivo, ki nam omogoča, da pride do drugega odmerka šele po treh mesecih, cepljeni s tem cepivom so skupaj tako zaščiteni najmanj devet mesecev. Pred koncem marca želimo precepiti vse vzgojitelje in učitelje.« O tem, ali se bo cepljenje s tem cepivom v Sloveniji nadaljevalo, se bo pogovarjala posvetovalna skupina, je pa mnenje strokovnjakov, da se nadaljuje. Napovedal je tudi, da se bo dvignila starostna omejitev oz. da bodo cepili tudi starejše od 65 let.Mnenja o stranskih učinkih pri učiteljih v Velenju Kacin ni želel razkriti, je pa nekaj rekel o učiteljih, ki jih bodo danes cepili v Kamniku: »Ne verjamem, da jih bodo v ponedeljek tako bolele roke, da v ponedeljek ne bi mogli učiti.« Poziv sindikatov šolnikom, da naj se ne cepijo s tem cepivom, je Kacin komentiral: »Taki naj čim prej sporočijo, da se ne bodo cepili. Na tisoče jih čaka, da bi se cepili.« Izrazil je pričakovanje, da se bo pripravljenost šolnikov na cepljenje povečala. Povedal, da je premiergovoril z avstrijskim kolegom, ki je našemu premierju zagotovil, da je preiskava pokazala, da smrt medicinske sestre ni bila povezana s cepljenjem. Šlo je baje za dehidracijo in hkratno uporabo kontracepcijske terapije.Kacin je v Kamniku ob obisku tamkajšnjega cepilnega mesta napovedal, da bo do konca naslednjega tedna cepljeno 10 odstotkov prebivalstva, do konca junija pa polovica. »AstraZeneca da devet mesecev zaščite. Tisti, ki se cepi danes, bo lahko decembra letos nastopal kot Miklavž, Božiček in dedek Mraz, ne da bi kogar koli ogrožal. Pri drugih cepivih je zaščita pol leta. Proizvajalci medtem delajo mutacije, da bi se nevtralizirale druge različice virusa. Če se bo treba cepiti še enkrat proti koncu leta, pripravljamo model, da bi se cepili z drugo vrsto cepiva, da organizem razvije tudi druge vrste obrambnega mehanizma, da bi bila ta zaščita čim bolj celovita.«Direktor NIJZjeza TV Slovenija povedal, da gre po informacijah zdravnikov iz Velenja pri cepljenju učiteljev za običajne težave, ki so opisane v protokolu pri uporabi cepiva AstraZenece: »Gre za povišano temperaturo, mrazenje … Zaplete, ki se v nekaj dneh popolnoma umirijo. Vse težave, ki se pojavijo pri cepljenju, se registrirajo, prihajajo v naš registrski center in jih vsak dan tudi pogledamo. Pogledali bomo tudi te in se bomo naknadno odločili, kako naprej.«Pristojni v Sloveniji zagotavljajo, da omenjene serije cepiva pri nas ni. Vodja strokovne svetovalne skupinepravi, da za uporabo tega cepiva ni nobenih zadržkov, da trenutno dostopni podatki ne kažejo nič novega​. Po vsakem cepivu se lahko pojavijo nezaželeni učinki, pa je pojasnila v oddaji 24ur Zvečer in dodala, da so najpogostejši lokalni učinki na mestu cepljenja, tem pa se lahko pridružijo splošno slabo počutje, bolečine v mišicah in sklepih, pri približno 10 odstotkih pa tudi vročina. Težave lahko trajajo od 16 do 22 ur po cepljenju in postopoma izzvenijo. Omenila je, da so s cepivom AstraZenece cepili tudi veliko zdravstvenih delavcev in med njimi niso zaznali nobenih resnih neželenih učinkov. Po trenutnih podatkih je po njenem zagotavljanju cepivo učinkovito in varno.Minister za zdravjeje dejal, da razume zaskrbljenost šolnikov glede cepljenja s cepivom AstraZenece, a dodal, da pričakuje, da tudi »šolniki ta trenutek razumejo, da zdravstvena stroka ta trenutek meni, da nimamo razloga, da prenehamo cepljenje. Če se opiramo na stroko, ji moramo verjeti tako takrat, ko zdravimo infarkt, kot takrat, ko cepimo.«Vodja posvetovalne skupine za cepljenje, ki je za STA povedala, da pri nas o zaustavitvi uporabe še ne razmišljajo, da pa se stvari spreminjajo, saj so cepiva nova in je treba situacijo pozorno spremljati. »To ne pomeni, da ne bo naše mnenje drugačno, če bo prišlo do kakršnih koli drugih rezultatov,«​ je dejala Beovićeva, ki je nato v Odmevih zatrdila, da še ni podatka, da bi bila povezava med cepivom in nastajanjem krvnih strdkov.