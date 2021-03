Hude reakcije učiteljev po cepljenju, šola za vse razrede odpovedala pouk

Elektronsko sporočilo, ki naj bi ga prejeli starši. FOTO: Facebook

Po družbenih omrežjih je zaokrožila vest, da na velenjski osnovni šoli v petek pouk odpade. Starši so v zadnjem trenutku prejeli obvestilo, da šola ne bo zmogla zagotoviti pedagoškega procesa, saj po besedah ravnatelja učitelji, ki so se ta teden cepili, iz minute v minuto poročajo, da imajo hude reakcije po cepljenju. Kar 26 pedagoških delavcev je za petek napovedalo bolniško odstotnost, zato bo pouk za vse razrede odpadel.Kot je še razvidno iz sporočila, ki ga je na spletni strani objavila tudi Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje, bo šola zagotovila nujno varstvo za otroke od 1. do 3. razreda, prav tako bodo dobili tudi topel obrok. Zamujeno bodo učenci nadoknadili tekom šolskega leta.