Tonin razkril, kaj je po napadu na Kredarici storil Janša

Minuli vikend je zaznamoval incident, za katerega so poskrbeli protestniki, ki so se povzpeli na Triglav. Tea Jarc je na Kredarici kričala na Janeza Janšo in Aleša Hojsa , na dogajanje pa so se odzvali številni politiki, tako z desnega kot tudi z levega pola.Incident na Kredarici sta v oddaji 24ur zvečer komentirala(SD) in minister. »Ko sem gledala ta posnetek, mi je bilo neprijetno. Običajno se v gorah pozdravimo,« je dejala Fajonova, ki je prepričana, da ni opravičila za tak verbalni napad. Hkrati predsedniku vlade zameri, da ljudi pošilja na psihiatrijo. Tako Hojsa kot Janšo pa poziva, naj se vprašata, ali sta prav onadva kriva za takšno komunikacijo na družbenih omrežjih, saj bi morali politiki predstavljati vzgled državljanom.Isti dan se je na Triglav odpravil tudi minister Tonin. Kot je razkril, je tudi sam na poti naletel na skupino protestnikov. »Sam sem bil deležen podobnih psovk in zmerjanja,« je dejal in dodal, da je protestnike le mirno opazoval in jih obšel. »Zdelo se nam je nenavadno, kdo bi nosil kolo na hrbtu v hribe, a smo kmalu ugotovili, kam spadajo,« je dejal.Na vprašanje voditelja, ali morda ve, kam je po verbalnem napadu odšel Janez Janša, je Tonin odgovoril pritrdilno. Kot mu je zaupal premier, je tisto noč preživel na Kredarici. Informacije, da naj bi Hojsa in Janšo s Kredarice odpeljal helikopter, tako po besedah Tonina ne držijo.