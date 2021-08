Protestniki s Kredarice: Nismo skakali po mizah. To je laž.

Hojs in Janša sedela pred kočo, ko se je začelo ... FOTO: Facebook, Piščalka

Na naše uredništvo se je obrnila, ena izmed 'petkovih' protestnikov, ki se je s premierjemin notranjim ministromsrečala pod najvišjo goro Slovenije. V članku z naslovom Protestniki žalili in skakali po mizah: to nam je povedal oskrbnik koče smo med drugim zapisali pričevanje oskrbnika koče na Kredarici, kjer so se omenjeni našli skupaj. Povedal je namreč, da mu ni bilo všeč, da so protestniki skakali po mizah.Mira Hladnik trdi, da se je oskrbnik zlagal: »Ni res, da smo protestniki skakali po mizah in žalili Janšo (tj., da smo se ga napili). Nobeden iz naše skupine ni tega počel.« Hladnikova je k demantiranju pozvala tudi oskrbnika koče. Ali je skakal po mizi kdo, ki ni bil v njeni skupini, nam ni pojasnila.Na nas se je znova obrnil tudi Uranič, ki pravi, da ima že vsega dovolj. Pojasnil je, da popravlja le del izjave, ko je govoril v množini. »Opravičujem se, da sem izjavil, da so po mizah skakali. Na mizi je bila samo. To so protestniki tudi sami potrdili, čeprav so v začetku zanikali. V sporočilu, ki so mi ga poslali, so zapisali, da je Tea Jarc stopila na mizo, da bi nagovorila ljudi. Nikjer pa nisem izjavil, da so bili pijani,« je dejal.Video o dogajanju na Kredarici, ki je zakrožil po spletnih omrežjih, ter podrobno o izjavahin Janše si preberite v spodnjih člankih.