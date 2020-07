Toliko karantenskih odločb že prvi dan

Prvi dan veljave strožjih ukrepov ob prehajanju državne meje so zdravstveni delavci v sodelovanju s policisti na mejnih prehodih izdali že približno 200 odločb o karanteni. Največ dela so imeli na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, sicer pa lahko osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb, v Slovenijo vstopajo le še na treh drugih točkah.V skladu s petkovim sklepom vlade vročanje odločb o karanteni od danes opolnoči poteka že na meji. Policisti od prišlekov, za katere se šteje, da prihajajo iz katere od držav z rdečega seznama, ob vstopu v Slovenijo zahtevajo podatke in jih nemudoma posredujejo predstavniku ministrstva za zdravje, ki že na samem mejnem prehodu poskrbi za izdajo in vročitev odločbe o karanteni. Po vročitvi odločbe se osebi dovoli vstop v državo.Na mejnem prehodu Jelšane so prve odločbe izdali že kmalu po polnoči, sicer pa so jih na vseh petih kontrolnih točkah do 17. ure izdali skupaj 164, od tega 69 na mejnem prehodu Obrežje in 57 na mejnem prehodu Gruškovje. Do 19. ure se je nato številka na Obrežju povečala za dodatnih približno 20, so za STA povedali na ministrstvu za zdravje. Večinoma je šlo za prebivalce Slovenije, ki so se vračali iz BiH.Karantenske odločbe pristojni izdajajo na štirih mejnih prehodih s Hrvaško, razen na Gruškovju in Obrežju še v Metliki in Jelšanah ter v Pincah na meji z Madžarsko. Izdajo jih osebam, ki prihajajo iz katere od držav z rdečega seznama oz. ki ne morejo dokazati, da prihajajo iz držav članic EU. Če nekdo, za katerega velja obvezna karantena, poskuša v Slovenijo vstopiti na kakšni drugi točki, ga preusmerijo na enega od teh petih mejnih prehodov.Iz Hrvaške, ki je od danes na rumenem seznamu, se lahko Slovenci vrnejo brez težav, če dokažejo, da so tam res bili.Na mejnih prehodih je bila sicer danes gneča, ponekod je bilo treba za prestop meje čakati tudi dve uri. A kot so povedali pri koprski policijski upravi, so zastoji v tem letnem času in še posebej ob koncih tedna na mejnih prehodih pričakovani, tako da so ekipe okrepljene že zaradi tega, neodvisno od karantenskih odločb.