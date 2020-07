Beovićeva neizprosna: karantena ob vrnitvi iz Hrvaške že kmalu?

13 okužb so v Sloveniji odkrili v torek.

V Sevnici so potem, ko je bila pri enem od uporabnikov potrjena okužba s novim koronavirusom, najverjetneje vnesena iz Hrvaške, preventivno zaprli fitnes. FOTO: Reuters

Kmalu karantena iz Hrvaške?

Če bi se razmere poslabšale, bi bil naš predlog, da se kateri koli slovenski državljan iz Hrvaške ne more vrniti brez obvezne karantene.

V Sevnici so potem, ko je bila pri enem od uporabnikov potrjena okužba s novim koronavirusom, najverjetneje vnesena iz Hrvaške, preventivno zaprli fitnes. FOTO: Reuters

Odločba šele ob koncu karantene



Torkova izjava vladnega govorca Jelka Kacina, da je nedopustno, da je zdravstvena inšpekcija opravila le 14 nadzorov karantene, ker so pač dobili toliko prijav, pri čemer je znano, da je bilo izdanih na tisoče odločb, ministra za zdravje Tomaža Gantarja ni pustila ravnodušnega. "Vladni govornik očitno ne razume postopka," je bil Gantar oster za nacionalni radio. Karantenske odločbe se namreč vročajo po upravnem postopku, kar bo zakonsko urejeno šele s predlaganim četrtim protikoronskim svežnjem zakonov. "To pomeni, da lahko nekdo odločbo dvigne tudi ob koncu karantene ali pa je sploh ne dvigne. Torej zdravstveni inšpektorat v tem primeru ne more reagirati in je popolnoma nemočen."

Velikodušno še naprej odprta meja med Slovenijo in Hrvaško je tako v strokovni skupini za covid-19, ki deluje v okviru ministrstva za zdravje, pa tudi v sami vladi že prinesla prva nesoglasja. »Če merila imamo, jih je treba upoštevati,« je bila včeraj povsem jasna vodja te skupine. Nič kaj diplomatski predtem v pogovoru za nacionalni radio ni bil niti minister za zdravje: »Tukaj se verjetno malo sprenevedamo tudi v okviru politike. Eni odsvetujejo obiske držav, kjer je okužb več, tudi sosednje Hrvaške, drugi ne omenjajo nobenih omejitev, tudi naš vladni govornik ne. Kar seveda ni dobra informacija za ljudi.« Vsem tistim, ki na Hrvaškem nimajo nujnih opravkov, tako minister svetuje, da se ji raje izognejo.Beovićeva je sicer včeraj poudarila, da se epidemiološka slika v zvezi z novim koronavirusom (SARS-CoV-2) v Sloveniji poslabšuje. Samo v torek so pri nas potrdili 13 novih okužb. Medtem je včeraj v Sevnici odjeknila novica, da je tamkajšnji fitnes King's Gym v torek zvečer obiskala oseba, pri kateri so včeraj zjutraj potrdili okužbo z novim koronavirusom (kot so sporočili s fitnesa, »se je najverjetneje (po poteku zgodbe) okužila v Zagrebu«)). Fitnes so iz preventivnih razlogov zaprli za tri dni.Kar se tiče stanja v Sloveniji, je težava v tem, da imamo v zadnjih dneh vedno več primerov neznanega izvora okužb. »To je tisto, kar nas posebno skrbi,« je poudarila Beovićeva. Seveda bi moral najprej vsak sam narediti domačo nalogo in se tako, denimo mladina, izogibati velikim zasebnim zabavam, si redno razkuževati roke in v zaprtih javnih prostorih dosledno nositi zaščitno masko. Infektologinja je bila ob tem kritična tudi do gostinskih lokalov: »Mogoče so najbolj problematični, tak je vtis, gostinski lokali. Imajo navodila, ki bi se jih morali držati, kot je distanca med mizami, s tem povezano število gostov. Zlasti iz turističnih krajev poročajo, da se v lokalih tega ne držijo.« Poleg tega bomo morali biti po njenih besedah pozorni tudi na porast okužb na Balkanu.»Če gledamo situacijo v Italiji za nazaj, takrat bi ne le Sloveniji, ampak tudi drugim državam pomagala zgodnja zapora meje z Italijo. Za nas Balkan zdaj predstavlja podobno situacijo, in se bojimo, da bomo z zaporo prepozni. Dnevno spremljamo, od kod prihajajo novi bolniki. Če se bo začelo to število vnesenih iz Hrvaške povečevati, bomo podobno kot za druge države predlagali spremembo režima,« je bila nedvoumna Beovićeva. Pri čemer brez ovinkarjenja doda: »Če bi se razmere poslabšale, bi bil naš predlog, da se kateri koli slovenski državljan iz Hrvaške ne more vrniti brez obvezne karantene.«Vladni govornikje včeraj povedal, da je odločitev glede uvrstitve Hrvaške na rumeni seznam v rokah vlade. Poteka pa vsakodnevna strokovna izmenjava med vodilnimi epidemiologi Slovenije in Hrvaške. Na Hrvaškem so v torek zabeležili 54 novih primerov, stanje se poslabšuje tudi v Avstriji. Tam so prvič po aprilu odkrili več kot 100 novih okužb. Kot vzrok za to tudi tam navajajo povečanje potovanj v države Zahodnega Balkana in iz njih, zato so oblasti izdale opozorilo pred potovanji v šest balkanskih držav, ne pa tudi za Slovenijo in Hrvaško.