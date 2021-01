To so razlogi, da se mnogi zaposleni v DSO ne želijo cepiti

Cepljenje se je decembra začelo tudi v DSO na Fužinah. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

V kranjskem domu imajo od 165 zaposlenih približno 50 soglasij za cepljenje. Nizek interes povezujejo s pomanjkanjem zaupanja v cepivo in pomanjkanjem informacij. »Prav tako je odvisno od delovnega okolja (zdravstveni kader) ali oskrbe, starost, če so že preboleli itd. Trudimo se jih informirati jih s strokovnimi mnenj, seveda pa gre za osebno odločitev vsakega posameznika,« je pojasnila tamkajšnja direktorica.

V Rakičanu verjamejo, da bo delež še večji

Dom starejših Rakičan. FOTO: Ivan Gerenčer



V Rakičanu je zaposlenih 257 ljudi, za cepljenje se je jih je odločilo 41 odstotkov, se pa po besedah direktorja zaposleni še dodatno prijavljajo, tako, da bo tistih, ki se bodo cepili, več. Razlogi za to, da se ne želijo cepiti vsi, so po njegovih besedah različni, predvsem od razlogov osebne narave do nezaupanja v cepivo. »Sem pa prepričan, da se bo to spreminjalo in da se bo čedalje več zaposlenih prijavilo na cepljenje.« V Portorožu se je cepilo 11 delavcev od 76 zaposlenih. Približno 40 jih je bilo okuženih in se bodo morda za cepljenje odločili kasneje. Eden izmed razlogov za nizek interes je »najbrž visoko število tistih, ki so okužbo že preboleli in morda tudi nezaupanje oziroma strah pred negativnimi posledicami cepljenja. Svoj delež so prispevale tudi objave v elektronskih medijih, ki so velikokrat izpostavljali neutemeljene negativne plati cepljenja.«V Rakičanu je zaposlenih 257 ljudi, za cepljenje se je jih je odločilo 41 odstotkov, se pa po besedah direktorja zaposleni še dodatno prijavljajo, tako, da bo tistih, ki se bodo cepili, več. Razlogi za to, da se ne želijo cepiti vsi, so po njegovih besedah različni, predvsem od razlogov osebne narave do nezaupanja v cepivo. »Sem pa prepričan, da se bo to spreminjalo in da se bo čedalje več zaposlenih prijavilo na cepljenje.«

V drugi polovici decembra se je v Sloveniji začelo cepljenje proti covidu 19. Prednost imajo stanovalci domov za starejše (DSO) in tamkajšnji zaposleni.je ta teden na novinarski konferenci dejal, da se je za cepljenje odločilo le 20 do 30 odstotkov zaposlenih v domovih, s čimer vlada ni bila zadovoljna. V domovih po Sloveniji smo preverili, kakšen je interes za cepljenje med zaposlenimi in kje so razlogi, da se jih za prejem cepiva odloča relativno malo.V bežigrajskem DSO je zaposlenih 115 oseb. »Če odštejemo zaposlene, ki so preboleli covid 19, se jih je cepilo 16 odstotkov,« je pojasnila tamkajšnja direktorica. Razlogi, da se za cepljenje zaposleni niso odločili v večjem številu, so po njenih besedah različni: zdravstveni razlogi, premalo podatkov o cepivu, objava o smrti cepljene stanovalke v enem izmed DSO (kasneje je bilo objavljeno, da cepivo ni imelo povezave z smrtjo).V DSO Novo mesto je skupno število zaposlenih 240. Skoraj polovica je že imela potrjeno okužbo z novim koronavirusom. Od tistih, ki okužbe niso imeli potrjene, pa se jih je za cepljenje odločilo skoraj 50 odstotkov.