To so novi programi, ki jih uvajajo srednje in poklicne šole ter gimnazije

Letošnje šolsko leto je končano, vlada pa je že sporočila nekatere novosti, ki v prihodnjem letu čakajo bodoče dijake. Na določenih srednjih, poklicnih šolah in gimnazijah bodo namreč uvedli nove programe izobraževanja. Gimnazija Kranj bo denimo dobila športni oddelek, radovljiška srednja šola za gostinstvo in turizem pa bo uvedla izobraževanje za kozmetičnega tehnika.»Z novim šolskim letom se bodo po državi prvič začeli izvajati tudi številni novi programi na poljih nižjega izobraževanja, programa poklicno-tehničnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja,« so sporočili na vladni tiskovni konferenci.Poleg tega se z naslednjim šolskim letom širi mreža programov, ki se bodo lahko izvajali tudi v vajeniški obliki. Dosedanji mreži vajeniških programov sta dodana še programa Avtoserviser in Avtokaroserist.