To so izdelki, ki so jim prikrito dvignili cene! Ste opazili, da so pakiranja manjša?

Skrčflacija je poslovenjen izraz za angleško skovanko shrinkflation. Ta izhaja iz dveh besed: skrčenje in inflacija. Skrčflacija poenostavljeno pomeni, da za enako ali v nekaterih primerih celo višjo ceno dobimo manj izdelka ali povedano drugače: ko se količina izdelka v embalaži »skrči«, cena pa ne.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije so objavili nove primere izdelkov, ki so se v zadnjem času skrčili. S tem mislijo, na neprijazno prakso do potrošnika, s katero proizvajalci in trgovci prikrito dvigujejo cene izdelkov. To naredijo tako, da zmanjšajo količino pakiranja, cena pa ostane enaka. Nemalokrat pa se zgodi, da ob zmanjšanju pakiranja dvignejo tudi ceno. V tem primeru gre za dvojno podražitev.

Krčenje izdelkov sicer zakonsko ni prepovedano, opozarjajo na ZPS, toda večina proizvajalcev svoje produkte preoblikuje netransparentno, zato večina potrošnikov spremembe v njihovi ceni ne zazna.

Na ZPS so objavili nov seznam 11 izdelkov, pri katerih je zaradi zmanjšanja količine v embalaži prišlo do občutnega povišanja cene za enoto (cena za kilogram oz. za liter):

Happy Harvest, polnozrnati hrustljavi kosmiči natur – zmanjšanje količine za 100 g, cena na pakiranje enaka 2,59 €, kar pomeni podražitev s 5,18 €/kg na 6,48 €/kg. One day more, beljakovinska granola – zmanjšanje količine za 50 g, cena na pakiranje enaka 3,59 €, kar pomeni podražitev s 7,98 €/kg na 8,73 €/kg. Spar, sir Feta – zmanjšanje količine za 50 g, cena na pakiranje višja, prej: 1,99 € (9,95 €/kg), zdaj: 2,57 € (17,13 €/kg). Arf cream, tekoče abrazivno sredstvo za čiščenje – zmanjšanje količine za 50 ml, cena kljub zmanjšanju višja. Prej: 1,69 € (3,76 €/l), zdaj: 2,59 € (6,48 €/l). Ornel, mehčalec za perilo – zmanjšanje količine za 200 ml in višja cena. Prej: 2,99 € (1,66 €/l), zdaj: 4,99 € (3,12 €/l). Zlato polje, 3 žita – zmanjšanje količine za 200 g, cena na pakiranje nižja. Prej: 4,99 € (4,99 €/kg), zdaj: 4,69 € (5,86 €/kg). Barcaffe, cappuccino čokolada – zmanjšanje količine za 36 g, cena na pakiranje nižja. Prej: 2,19 € (12,17 €/kg), zdaj: 2,17 € (15,07 €/kg). Molino di Ferro, predkuhan koruzni zdrob – zmanjšanje količine za 140 g, cena na pakiranje pa višja. Prej: 1,88 € (3,76 €/kg), zdaj: 2,58 € (7,17 €/kg). Ledo, mešanica zelenjave za francosko solato – zmanjšanje količine za 50 g, cena na pakiranje pa višja. Prej: 1,25 € (2,78 €/kg), zdaj: 2,29 € (5,73 €/kg). Zelene doline, jogurt brez laktoze – zmanjšanje količine za 20 g, cena na pakiranje pa višja. Cena prej: 0,73 € (4,06 €/kg), zdaj: 0,83 € (5,19 €/kg). Snack fun, slane palčke – zmanjšanje količine za 50 g, cena na pakiranje pa višja. Cena prej: 0,59 € (1,97 €/kg), cena zdaj: 0,75 € (3,00 €/kg). Prikrita podražitev jogurta. FOTO: Zps

Na ta pojav opozarjajo tudi pri Inštitutu 8. marec, kjer so napovedali več akcij o tem. Zaradi njih pa se jim posmehujejo politiki na desnem polu, na čelu z Janezom Janšo. Več o tem lahko preberete tukaj.

Janši pa Kovačeva ni ostala dolžna, odzvala se je na njegovo norčevanje in mu odgovorila, da ga je lahko sram. Zakaj, preberite tukaj.