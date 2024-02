Nika Kovač si je omislila nov boj, Janša se ji že takole roga v obraz

Inštitut 8. marec začenja bitko proti inflaciji in bitko za to, da bi vsi živeli dostojno življenje, je dejala direktorica inštituta Nika Kovač. Kot pravijo v inštitutu, prvi korak predstavlja boj proti prikritim podražitvam, v naslednjih tednih pa pripravljajo še več akcij.

V inštitutu 8. marec so se odločili, da bodo pripravili sklop akcij, s katerimi si bodo prizadevali omejiti učinke inflacije. FOTO: Črt Piksi

Začeli s peticijo za boj proti prikritim podražitvam

Kot so pojasnili člani inštituta, živimo v času velike draginji, zaradi katere se posameznice in posamezniki znajdejo v vedno večjih stiskah, ki ljudi sili v to, da se odločajo med plačilom položnic in nakupom določene hrane. V inštitutu so se zato odločili, da bodo pripravili sklop akcij, s katerimi si bodo prizadevali omejiti učinke inflacije.

V zadnjem času opažamo zavajajoč trend. V trgovinah kupujemo izdelke, ki jih je danes v embalaži veliko manj kot prej, a so cene iste ali celo višje.

Danes so znotraj akcije naslovili nevidne podražitve. »Gre za to, da se količina izdelka zmanjša, medtem ko cena ostane ista ali je celo višja. To so prakse, ki velikokrat kupcem ostanejo prikrite in jih ne opazijo,« je poudaril Zlatko Djogić. Pri tem je navedel primer kosmičev, katerih cena je kljub 100-gramsko manjšem pakiranju ostala enaka, in primer rezancev, ki so se kljub za polovico lažjemu pakiranju podražili.

Ker se inštitutu tovrstne prakse in zavajanje zdijo nedopustni, so začeli zbirati podpise pod peticijo proti prikritim podražitvam, ki jo je v dveh urah urah podpisalo več kot 1000 ljudi. »Peticija je prvi korak v boju proti inflaciji in v prizadevanju za bolj socialno državo. Je majhen, ampak zelo pomemben korak na tem področju, ker si kupci zaslužimo pošteno obravnavo, brez zavajajočih taktik trgovcev,« poudarjajo v inštitutu.

Vlado s peticijo pozivajo, naj sprejme ukrepe, ki bodo proizvajalce in trgovce obvezali k vidnemu označevanju izdelkov, katerih količina je bila znižana, cena pa se pri tem ni sorazmerno znižala, ter ukrepe, ki bodo proizvajalce obvezali k vidnemu označevanju izdelkov, ki se jim je znižala kakovost zaradi sprememb sestavin.

Za Janšo njihov boj proti inflaciji, kot boj proti koloradskemu hrošču

Ob napovedi boja proti inflaciji se je oglasil tudi šef SDS Janez Janša. Na omrežju X je sporočil: »Spominja na boj KPS proti koloradskemu hrošču leta 1948. Hkrati velik izraz nezaupanja vladi ⁩s strani provladnih aktivistk.«