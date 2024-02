Nika Kovač odgovarja: Hej, Janez Janša, sram te je lahko ...

»Hej, Janez Janša. Sram te je lahko, da se norčuješ iz stisk navadnih ljudi. Že nekaj tednov dobivamo pisma ljudi, ki zaradi inflacije vedno težje preživijo. Skrbi jih, kako bodo prišli do konca meseca. Skrbi jih, kako bodo plačali račune. Spopad z inflacijo je univerzalen izziv družbe, podražitve zaznamujejo ljudi vseh političnih barv, prepričanj in starosti. ... Janez Janša, po objavi peticije si se začel ponovno znašati nad Inštitutom 8. marec in mano. Pri tem pa si popolnoma spregledal, da se norčuješ iz ljudi, ki imajo veliko manj kot ti. Norčuješ se iz ljudi, ki se vedno težje prebijejo čez mesec. Nekatere teme bi nas lahko vse povezale, ker gre pri njih za skupno dobro. S svojimi zapisi pa si ponovno pokazal, da ti je vseeno. Želiš nas razdvajati, ker je to edini način, da se lahko prebiješ na oblast. Tovrstno nabiranje političnih točk na ramenih revnih je neprimerno in žaljivo.«

To je del odgovora Nike Kovač in Inštituta 8. marec, naslovljenega na predsednika stranke SDS Janeza Janšo. Zapisano se nanaša na novo akcijo inštituta, ki so jo zagnali pred kratkim. Z njo želijo omejiti prikrito inflacijo, ki je udarila po žepih ljudi. Ciljajo na ponudnike hrane, ki izdelke zmanjšajo, medtem ko cena ostane ista ali je celo višja. To so prakse, ki velikokrat kupcem ostanejo prikrite in jih ne opazijo, pravijo v Inštitutu, zato so začeli zbirati podpise za peticijo proti tovrstnim prikritim podražitvam.

Vlado s peticijo pozivajo, naj sprejme ukrepe, ki bodo proizvajalce in trgovce obvezali k vidnemu označevanju izdelkov, katerih količina je bila zmanjšana, cena pa se pri tem ni sorazmerno znižala, ter ukrepe, ki bodo proizvajalce obvezali k vidnemu označevanju izdelkov, ki se jim je znižala kakovost zaradi sprememb sestavin.

Za Janšo njihov boj proti inflaciji kot boj proti koloradskemu hrošču, za Lahovnika Butale

Ob napovedi akcij pa so se politiki z desne opcije izbranim akcijam inštituta rogali in se iz Kovačeve norčevali. Janša je na omrežju X zapisal: »Spominja na boj KPS proti koloradskemu hrošču leta 1948. Hkrati velik izraz nezaupanja vladi ⁩s strani provladnih aktivistk.« Več o tem preberite tukaj.