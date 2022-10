Težave na ministrstvu, ki ga vodi Mesec: dane obljube ne bodo mogli izpolniti

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predstavitev spletnega kalkulatorja za izračun energetskega dodatka, ki je bila napovedana za danes ob 13. uri, prestavilo, kalkulator tako danes še ne bo dostopen. Kot so povedali na ministrstvu, ga bodo predstavili v naslednjih dneh. Na ministrstvu podrobneje razlogov ne pojasnjujejo. Ne bo pa kalkulator še danes dostopen, kot so napovedali v ponedeljek.

S kalkulatorjem, na katerem si bo lahko posameznik izračunal, ali je upravičen do energetskega dodatka in v kakšni višini, želi ministrstvo med drugim spodbuditi ljudi, ki niso vključeni v sistem denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, da preverijo, ali so morda do pomoči upravičeni.

Kakšna je višina dodatkov?

Po zakonu o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva bodo enkratni dodatek prejeli prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter invalidi.

Dodatek bo za samsko osebo znašal 200 evrov. Za enostarševske družine bo znašal 200 evrov in še 118 evrov za vsakega otroka ali še 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za dvostarševske družine bo znašal 314 evrov in bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok, bo dodatek 314 evrov. Energetski dodatek za najranljivejše invalide bo 200 evrov.

Dodatek bo izplačan najpozneje v novembru oz. po izdaji prve odločbe do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, veljavne kadarkoli v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023, določa zakon.

Dodatek bo po navedbah ministrstva prejelo približno 71.000 posameznikov in družin. Ukrep je ocenjen na okoli 18,4 milijona evrov.