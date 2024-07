Študentska prehrana: več ponudnikov, višja kakovost, nujna brezmesna možnost

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2025 in 2026. Novost je, da se bodo lahko prijavili ponudniki iz vse Slovenije. Cilj razpisa je po navedbah ministrstva študentom zagotoviti bolj zdravo in dostopno prehrano.

Po navedbah ministrstva bosta bistveni kriterij spremenjenega javnega razpisa kakovost in cena hrane.

Z novim razpisom bo ministrstvo ponudnike razdelilo na dva tipa. Ponudniki tipa A so denimo tradicionalne samostojne restavracije in gostilne, samopostrežne restavracije, okrepčevalnice, gostišča, turistične kmetije ter začasni gostinski obrati, ki se bodo na razpis še vedno lahko prijavili na enak način, kot so se do zdaj.

Morali bodo imeti tudi brezmesno hrano

Pod tip B pa je ministrstvo uvrstilo javne zavode, srednje šole, dijaške in študentske domove, bolnišnice, domove za ostarele ter akreditirane visokošolske zavode, ki imajo v svojih prostorih lastno kuhinjo in v njih sami pripravljajo in ponujajo hrano. Ponudniki tipa B se bodo po navedbah ministrstva ob uvedbi sprememb lažje prijavili na razpis.

Ena od bistvenih novosti razpisa je tudi, da bodo morali ponudniki zagotavljati vsaj dve različni študentski kosili na dan, od tega bo moralo biti eno brezmesno. Isto brezmesno študentsko kosilo se bo lahko v tednu ponovilo večkrat, bo pa moral ponudnik zagotavljati vsaj dve različni brezmesni kosili na teden oziroma sorazmerni delež brezmesnih študentskih kosil v primeru, da prehrano ponuja manj kot pet dni na teden.

V novem razpisu bo jasneje definirana tudi definicija hitre prehrane in uravnoteženega brezmesnega obroka.